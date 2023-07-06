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6 июля, 10:03

Россиянам рассказали, чем лучше "накормить" полезную микрофлору кишечника

Эндокринолог Павлова посоветовала есть квашеную капусту для микрофлоры кишечника

Микрофлора кишечника (микробиота) играет важную роль не только в иммунной системе человека, но и в обмене веществ и даже работе мозга. Для успешного функционирования микробиоты необходимы полезные продукты, пояснила врач-эндокринолог Зухра Павлова.

"Микробиота любит полезные продукты. Если коротко, то это продукты ферментирования", — написала специалист в телеграм-канале.

По словам Павловой, к ним относятся все квашеные овощи (капуста, малосольные огурцы, мочёные яблоки). Также микрофлора кишечника "любит" кисломолочные продукты (кефир, йогурты), квас, чайный гриб. Выпивайте в день по стакану этих напитков, и кишечник будет благодарен, подчеркнула врач.

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При этом она указала, что наиболее вредными продуктами для микрофлоры кишечника являются сладости. Всё дело в том, что сахар нарушает баланс, в результате чего растут не самые полезные представители микробиома, "например, грибы, подавляющие рост полезной флоры". Павлова также рекомендует гражданам отказаться от фастфуда и различных снэков.

Ранее Зухра Павлова объяснила россиянам, почему сладкие продукты следует есть только в первой половине дня. Врач заявила, что употребление такой пищи вечером грозит сильным скачком сахара в крови.

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Иван Косицын
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