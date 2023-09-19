В Подмосковье нашли редкий гриб, похожий на совиные лапки

Краснокнижный гриб семейства звездовиков, который напоминает совиные лапки, впервые найден в подмосковной Истре. Об этом сообщило Министерство экологии и природопользования Московской области на своём сайте.

"В Минэкологии Московской области пришло сообщение из городского округа Истра. Один из жителей сообщил, что вблизи СНТ "Московский писатель" обнаружил гриб странной формы... Грибы семейства звездовиков привлекают внимание своим необычным видом, походя на некое фантастическое существо на ножках или на странный архитектурный объект", — сообщили ведомстве.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, речь идёт о звездовике сводчатом, внесённом в Красную книгу под третьей категорией как редкий вид. Он подчеркнул, что в Московской области его обнаруживали лишь дважды.