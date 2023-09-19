В Подмосковье нашли редкий гриб, похожий на совиные лапки
Краснокнижный гриб, по форме напоминающий совиные лапки, обнаружили в Истре
Краснокнижный гриб семейства звездовиков, который напоминает совиные лапки, впервые найден в подмосковной Истре. Об этом сообщило Министерство экологии и природопользования Московской области на своём сайте.
"В Минэкологии Московской области пришло сообщение из городского округа Истра. Один из жителей сообщил, что вблизи СНТ "Московский писатель" обнаружил гриб странной формы... Грибы семейства звездовиков привлекают внимание своим необычным видом, походя на некое фантастическое существо на ножках или на странный архитектурный объект", — сообщили ведомстве.
По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, речь идёт о звездовике сводчатом, внесённом в Красную книгу под третьей категорией как редкий вид. Он подчеркнул, что в Московской области его обнаруживали лишь дважды.
Ранее Лайф писал о том, что почти 200 граммов грибов вида кордицепс китайский обнаружили в посылке из Индии сотрудники Центральной почтовой таможни. Заказ стоимостью 1 млн рублей предназначался жителю подмосковного города Котельники.
Сводчатый звездовик, обнаруженный в Истринском городском округе вблизи СНТ "Московский писатель" © Фото Ю. Мухиной / Пресс-служба Минэкологии Московской области