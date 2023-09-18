Секрет — под шляпкой: Жителям Подмосковья рассказали, как без труда определить безобидный гриб

Все растущие в Московской области трубчатые грибы — у которых под шляпкой трубочки и поры, а не пластинки — можно собирать без опаски. Об этом рассказал миколог, кандидат биологических наук, председатель РОО "Русское микологическое общество" Михаил Вишневский.

"Это белые грибы, подберёзовики, подосиновики, маслята. Среди них иногда попадаются жгучие на вкус, как чёрный перец, (это маслёнок перечный) или горькие (ложный белый), но в любом случае они все безопасны", — сказал он в беседе с телеканалом "360".

Эксперт отметил, что советует "знать в лицо" ядовитые грибы своего региона, а не наоборот, как рекомендуют. Дело в том, что безопасных видов могут быть десятки или даже сотни, а ядовитых — не более десяти. Даже беглое знакомство с этим перечнем сделает человека хоть немного подготовленным, добавил он.

Причём не существует универсальных способов по выявлению ядовитых грибов, отметил Вишневский. Поэтому при "охоте" стоит руководствоваться здравым смыслом, быть внимательным и брать только те грибы, в безопасности которых нет никаких сомнений.

"А если экспериментируете с новыми видами — идите в компании с опытным грибником", — подчеркнул эксперт.

Миколог указал на установившееся "неожиданное межсезонье" в плане грибов в Подмосковье. Обычно оно наступает в середине августа.

"Очень долго шла грибная волна: началась раньше, чем положено, не в июне, а в конце мая, и длилась почти до середины августа. Событие практически небывалое. Поэтому большая часть грибниц "отдыхают" перед второй волной плодоношения. <…> А сейчас где-то что-то вылезает, где-то нет, общей картины как таковой нет", — пояснил он.

По словам Вишневского, серьёзное плодоношение по всей Московской области ожидается лишь с конца сентября или даже начала октября — всё зависит от погоды. Однако и сегодня, гуляя по лесу, можно найти немного белых грибов, подосиновиков, подберёзовиков, лисичек и осенних опят, которых, добавил эксперт, больше всего.