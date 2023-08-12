Названо два гриба, после употребления которых уровень либидо уверенно пойдёт вверх

В нормализации мужского и женского либидо могут помочь лисички и белые грибы. Всё потому, что в них содержится магний, железо и витамины группы В. Об этом рассказала доктор натуропатии и превентивной медицины Ольга Царёва.

"Сильнее всего на повышение либидо влияют такие витамины и минералы, как магний, витамины группы В, железо, селен, цинк, витамин С, витамин D. Лидером по составу этих полезных нутриентов являются грибы. Пальму первенства я бы отдала лисичкам", — сказала она в беседе с "Газетой.ru".

По её словам, в лисичках и белом грибе есть витамины В, С, PP, D, а также аминокислоты и полезные микроэлементы. Эксперт отметила, что для большей пользы лучше употреблять свежие грибы с минимальной термической обработкой. Для увеличения эффекта в блюда с грибами можно добавлять специи, которые являются афродизиаками.