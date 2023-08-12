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12 августа, 11:02

Названо два гриба, после употребления которых уровень либидо уверенно пойдёт вверх

Врач Царёва: Лисички и белый гриб полезны для сексуального здоровья

В нормализации мужского и женского либидо могут помочь лисички и белые грибы. Всё потому, что в них содержится магний, железо и витамины группы В. Об этом рассказала доктор натуропатии и превентивной медицины Ольга Царёва.

"Сильнее всего на повышение либидо влияют такие витамины и минералы, как магний, витамины группы В, железо, селен, цинк, витамин С, витамин D. Лидером по составу этих полезных нутриентов являются грибы. Пальму первенства я бы отдала лисичкам", — сказала она в беседе с "Газетой.ru".

По её словам, в лисичках и белом грибе есть витамины В, С, PP, D, а также аминокислоты и полезные микроэлементы. Эксперт отметила, что для большей пользы лучше употреблять свежие грибы с минимальной термической обработкой. Для увеличения эффекта в блюда с грибами можно добавлять специи, которые являются афродизиаками.

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Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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