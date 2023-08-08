Врач озвучила жуткие последствия употребления грибов, собранных у дорог

Употребление в пищу грибов, собранных или купленных в непосредственной близости от автомобильных дорог, может сильно ударить по здоровью человека. По словам врача-гастроэнтеролога Натальи Герасименко, способность плодового тела впитывать содержащиеся в воздухе токсины сводит на нет пользу от таких грибов.

Закономерным результатом поедания "придорожников" станет расстройство желудочно-кишечного тракта, вызванное отравлением, пояснила собеседница "Газеты.ru".

"Если грибы собраны в местах, где почва может быть заражена пестицидами, гербицидами или радионуклидами, их употребление может быть опасным. Грибы, собранные вдоль автотрасс, аэропортов, шахт или рудников, также могут содержать вредные элементы и вызвать интоксикацию", — заверила врач.

Аналогичная опасность предостерегает любителей приобретать грибы у продавцов на автомобильных дорогах. Даже если они были собраны вдали от вредных токсинов, длительное воздействие выхлопных газов негативно сказывается на продукте.