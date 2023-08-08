Регион

Уведомления отключены

8 августа, 18:17

Врач озвучила жуткие последствия употребления грибов, собранных у дорог

Врач Герасименко: Собранные у дорог грибы могут вызвать интоксикацию организма

Употребление в пищу грибов, собранных или купленных в непосредственной близости от автомобильных дорог, может сильно ударить по здоровью человека. По словам врача-гастроэнтеролога Натальи Герасименко, способность плодового тела впитывать содержащиеся в воздухе токсины сводит на нет пользу от таких грибов.

Закономерным результатом поедания "придорожников" станет расстройство желудочно-кишечного тракта, вызванное отравлением, пояснила собеседница "Газеты.ru".

"Если грибы собраны в местах, где почва может быть заражена пестицидами, гербицидами или радионуклидами, их употребление может быть опасным. Грибы, собранные вдоль автотрасс, аэропортов, шахт или рудников, также могут содержать вредные элементы и вызвать интоксикацию", — заверила врач.

Аналогичная опасность предостерегает любителей приобретать грибы у продавцов на автомобильных дорогах. Даже если они были собраны вдали от вредных токсинов, длительное воздействие выхлопных газов негативно сказывается на продукте.

Под Петербургом нашли гриб, способный самостоятельно передвигаться

Под Петербургом нашли гриб, способный самостоятельно передвигаться

Между тем в Петербурге с начала сезона грибами отравились уже 16 человек. Ещё 11 жителей города на Неве пострадали от укусов змей, сообщал Лайф ранее.

Обложка ©

Unsplash

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров