Россиян предупредили, когда съедобные грибы становятся ядовитыми и даже "радиоактивными"

Ежегодно многие любители тихой охоты обращаются за помощью медиков из-за отравления. Но подпортить здоровье могут не только ядовитые грибы, но и те, которые считаются съедобными. Дело в том, что при определённых условиях они могут накапливать большое количество радиоактивных веществ и тяжёлых металлов. О том, как не отравиться съедобным грибом, Лайфу рассказала Надежда Терехова — специалист отдела химико-токсикологических исследований Красноярского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна".

Терехова назвала грибы чемпионами по накоплению радиоактивного цезия: в них его концентрация в 20 раз выше, чем в максимально загрязнённом слое лесной подстилки. Основным минеральным элементом, входящим в состав плодовых тел грибов, является калий — химический аналог цезия-137, поэтому грибы и поглощают радиоактивный цезий особенно активно.

Больше радиации грибы накапливают на сильно увлажнённых лесных почвах, причём лучше всего это делают рыжики, свинушки, маслята, подосиновики, подберёзовики, подгруздки тёмные, волнушки розовые, грузди тёмные, поскольку их грибница находится в верхнем слое почвы, где концентрация радионуклидов максимальна. Белые, зонтичные грибы и дождевики накапливают меньше радионуклидов. А чище всех оказываются лисички, опята, дикорастущие шампиньоны, сыроежки, строчки и вешенки.

При этом столкнуться с пестицидами, гербицидами и удобрениями можно где угодно: крупные предприятия выбрасывают в атмосферу ядовитые вещества, которые разносятся ветром и выпадают с осадками в самых "безобидных" местах.

"Концентрация вредных веществ в грибах может быть выше нормы и на незагрязнённых почвах — грибница впитывает в себя вещества с площади в несколько сотен квадратных метров и все они концентрируются в плодовых телах. То есть накопление грибами вредных веществ не обязательно связано с плохой экологической ситуацией", — объяснила специалист.

По словам Тереховой, не стоит собирать грибы в городах, промзонах, по обочинам дорог, кроме того, лучше не трогать старые грибы: в них выше содержание вредных веществ. Также особенно опасны первые появившиеся после засухи грибы, поскольку они интенсивнее накапливают вредные элементы.