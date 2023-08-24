Названы опасные "сюрпризы", которыми кишат некоторые грибы

Грибы не стоит собирать рядом с оживлёнными трассами и городскими парками, так как в них могут содержаться соли тяжёлых металлов и ядохимикаты, заявила "Газете.ru" гастроэнтеролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

"Грибы — это своего рода губка, которая способна впитывать из почвы вредные вещества. Если их концентрация окажется слишком высокой, то отравления не избежать", — предупредила Кашух.

Она рассказала, что разные грибы концентрируют в себе определённые вредные вещества. Например, сыроежки, свинушки, маслята и моховики склонны накапливать радиоактивный цезий. Белые грибы и шампиньоны могут содержать ртуть, а чёрные грузди — медь.

Крайне опасны старые грибы, которые могут содержать личинки насекомых, грибки и патогенные микроорганизмы, такие как кишечная палочка, стафилококк, энтерококк, стрептококк и так далее. Попадая в организм, такие бактерии могут вызвать тяжёлую инфекцию. Чтобы этого не произошло, грибы нужно правильно обрабатывать и хранить.

По словам Кашух, грибы необходимо перебирать, чистить и отваривать в день сбора. В холодильнике они могут лежать сутки, в этот период процесс саморазрушения приостанавливается. Ещё можно тщательно промыть грибы, обработать кипятком и спрятать в морозилку, где они могут лежать примерно год.

При отравлении грибами первые симптомы появляются через несколько часов, а иногда и сразу после еды. Обычно это тошнота и рвота, боли в животе, учащение стула, появление озноба и слабости. В таком случае нужно сразу вызывать скорую помощь, а до её приезда попробовать вызвать рвоту, промыть желудок раствором соли и принять сорбент, заключила врач.