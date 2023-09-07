Самый дорогой гриб-паразит, растущий из гусениц, нашли российские таможенники в посылке из Индии

Почти 200 граммов грибов вида кордицепс китайский обнаружили в посылке из Индии сотрудники Центральной почтовой таможни. Заказ стоимостью 1 млн рублей предназначался жителю подмосковного города Котельники. Об инциденте Лайфу рассказали сотрудники Федеральной таможенной службы.

Грибы-паразиты обнаружили таможенники РФ в посылке из Индии. Фото © ФТС России

При сканировании посылки в Москве инспектор на экране монитора увидел предметы, похожие на сучки. При досмотре таможенники обнаружили там внутри высушенных гусениц, из которых проросли плодовые тела. Оказалось, что в этой коробке находился самый дорогой гриб-паразит, популярный в восточной медицине.

Грибы-паразиты обнаружили таможенники РФ в посылке из Индии. Фото © ФТС России

Его ввоз возможен только при наличии ветеринарного сертификата международного образца страны-отправителя или с разрешения Россельхознадзора. Конечно же, таких документов не оказалось. Таможенники приняли решение отправить посылку назад.

Кстати, стоимость этого товара специалисты оценили аж в 1 млн рублей, хотя отправитель оценил посылку в 200 рупий (около 250 рублей).

Кордицепс китайский — очень редкий, он встречается только в горах тибетского плато. В китайской медицине считается афродизиаком и омолаживающим средством. Паразитом он считается, потому что растёт из гусениц. Спора прилипает к шкурке насекомого, прорастает и начинает гусеницей управлять: заставляет её много есть и толстеть. В итоге от гусеницы не остаётся ничего, кроме хитиновой шкурки, внутри которой и находится грибница. Из головы гусеницы пробивается плодовое тело, оно распространяет споры, и цикл повторяется.