7 правил секса, которых будьте любезны придерживаться, если рассчитываете на повторение

Секс — это не только физическое удовольствие, но и важная составляющая здоровых и гармоничных отношений. Чтобы ваша интимная жизнь стала более приятной и насыщенной, мы собрали семь правил, которые помогут создать особенную связь с партнёром и достичь удовлетворения обеим сторонам.

1. Слушайте своего партнёра

Как повысить качество вашей интимной жизни. Фото © Freepik / gpointstudio

Когда девушка говорит: "Не останавливайся", то это не значит, что нужно ускоряться или замедлять темп. Просто продолжайте делать то, что делали. Результат может вас удивить. Важно быть внимательными и реагировать на слова и желания друг друга. Помните, что коммуникация и уважение к партнёру являются основными элементами положительного сексуального опыта.

2. Всё внимание на гигиену

Перед сексом обязательно подготовьтесь, не забывайте о банальной гигиене. Примите душ, подготовьте чистую постель и полотенца. Это поможет создать комфортную атмосферу и избежать неприятных запахов или неожиданных сюрпризов. Не бойтесь, что страсть пропадёт: лучше начать заново, когда все будут готовы, чем останавливаться из-за проблем с гигиеной.

3. Ухаживайте за ногтями

Советы для создания особенной связи с партнёром в сексе: 7 правил. Фото © Shutterstock

Это нужно проговорить отдельно от гигиены. Должна быть петиция, чтобы до секса допускали только людей с подстриженными ногтями. Парни, если вы собираетесь проникать пальцами куда-либо в партнёршу, то к вам это относится в первую очередь. Острые или длинные ногти могут вызвать дискомфорт или даже нанести травму. Поэтому регулярно следите за состоянием ваших ногтей, чтобы всегда быть готовыми к интиму.

4. Не сравнивайте партнёров с бывшими

Никогда не говорите: "С бывшими у меня таких проблем не было". Каждый человек уникален, и сравнивать нынешнего партнёра с прошлыми и их достижениями, мягко говоря, некрасиво. Просто знайте: на продолжение можно не рассчитывать. Когда что-то идёт не по плану, не нужно доказывать, что раньше всё было нормально. Лучше потратьте энергию на то, чтобы исправить ситуацию.

5. Девушки, будьте осторожны в позе наездницы

Правила, которые помогут вам достичь удовлетворения в сексе. Фото © Freepik

Понятно, что вы наслаждаетесь процессом, но часто получается так, что, увлёкшись, лишаете партнёра всякого шанса тоже им насладиться. Мужской половой орган — структура довольно хрупкая. Это так — просто напоминание. Кроме того, в позе наездницы есть риск лишить парня возможности контролировать темп и движение, поэтому будьте аккуратны и учитывайте его комфорт.

6. Не забывайте про смазку

Использование смазки может значительно улучшить вашу сексуальную жизнь. Некоторые люди ошибочно считают, что естественной достаточно, но это не всегда так. Лубрикант помогает снизить трение и обеспечивает более комфортное проникновение. Всегда держите тюбик где-то рядом и будьте готовы использовать его при необходимости, чтобы сделать секс ещё приятнее для обоих партнёров.

7. Общайтесь и выражайте свои желания

Как сделать вашу интимную жизнь более приятной и насыщенной: 7 правил секса. Фото © Freepik / gpointstudio

Открытость и честность в общении — ключевые моменты для развития здоровых сексуальных отношений. Проговаривайте свои желания и, конечно, слушайте партнёра. Общение позволяет вам узнать друг о друге больше и понять, что приносит наивысшее удовольствие в интимной сфере.