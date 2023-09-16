Секреты семейной жизни в СССР: Кто на самом деле был главой семьи?

В 80-х годах прошлого века, как и веками ранее, был распространён нарратив о том, что муж — безусловный глава семьи, а женщина — логично — должна ему подчиняться. Однако на практике это не всегда было так. Когда людям на улице задавали вопрос, кто же заправляет всем в семье, ответы разнились.

Но удивительно и то, что, даже если в Союзе официально признавался главой мужчина, стоило копнуть глубже, становится понятно, что зачастую это не так. Так, к примеру, в советских семьях было нормальным делом, что все заработки семьи уходили в одну "кассу", которой распоряжалась, конечно же, жена. "Главы" с этим охотно соглашались, получая по рублю-два в день на обед.

Как показывает практика, деньги — это далеко не единственная тема, ответственность за которую "главы" семей переложили на "слабые" женские плечи. Бытовая импотенция, как это сейчас модно называть, — явление далеко не новое, в 80-е всё было точно так же. Огромная часть мужчин не в состоянии ни рубашку себе выбрать, ни потом найти её у себя же в шкафу.

Казалось бы, раз по факту во главе семьи всё-таки жена, кто же тогда отвечает за хозяйство? Мужчина, что ли? Но и тут инициативу на себя взяли девушки. И постирать, и накормить, и спать уложить — всё она. Представители сильного пола с таким устоем, судя по всему, согласны.

Главный вопрос "Кто же был главой семьи в 80-х?" так и останется без ответа. Тут как посмотреть. Всё-таки каждая ячейка общества, простите за клише, живёт по своим правилам. Но срез мнения советских граждан той эпохи получился крайне интересный. Особенно когда на него смотришь современным глазом. Задаёшься вопросом, а много ли изменилось? Вроде бы и страны уже такой нет — СССР, а менталитет никуда не делся.