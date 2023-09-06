Не только секс: 5 невероятно интимных вещей, которые точно стоит попробовать в отношениях
Хотите узнать, как повысить чувственность отношений без пошлости? Рассказываем о пяти невероятно личных вещах в паре, которые укрепят связь и подарят более сильное ощущение любви.
Отношения — это не только про секс. Интимность может проявляться во многих различных формах, и они могут быть такими же важными, как и физическая близость. Рассказываем о пяти невероятно чувственных вещах, которые вы можете попробовать в своих отношениях. Они точно того стоят.
1. Придумывайте друг другу милые клички
5 необычных способов, как стать ближе друг к другу в отношениях. Фото © Shutterstock
Будучи в отношениях или только планируя их, обязательно задумайтесь над тем, чтобы наделить друг друга особенными кличками. Прозвища могут быть смешными, милыми или даже связанными с вашими совместными воспоминаниями. Главное, чтобы об этих "именах" знали только вы вдвоём. Так интимность в момент их произнесения только усилится.
2. Дарите друг другу своё творчество
Если вы или партнёр увлекаетесь какой-то творческой деятельностью, ищите вдохновение друг в друге! Например, возлюбленный может рисовать вас обнажённой — не представляете, как это приятно и интересно наблюдать за его работой над вашим портретом. А вы можете написать о нём стих или целую песню. Таким образом вы не только выразите свои чувства, но и покажете, как много значит для вас любимая половинка.
3. Показывайте друг другу свою уязвимость
Как в паре по-настоящему раскрыться и проявить любовь: 5 способов без секса. Фото © Shutterstock
В отношениях важно быть открытыми и честными друг с другом. Если вы готовы показывать уязвимость, то на взаимоотношениях это отразится только позитивно. Например, можно рассказать партнёру о своих страхах или о том, что вас беспокоит на данный момент. Это позволит стать более близкими и лучше понимать друг друга.
4. Принимайте душ вместе
Если хотите сблизиться, а заодно и сэкономить на коммунальных платежах, то совместный приём душа — вариант как раз для вас. Опыт не только интимный, но и расслабляющий. К тому же под рукой всегда будет человек, готовый потереть спинку! Это может быть особенно приятно в холодные зимние вечера или после долгого дня на работе. Обязательно попробуйте добавить такой душ в свою рутину.
5. Засыпайте вместе
5 способов усилить интимность в отношениях. Фото © Shutterstock
Это особая форма близости, которая требует открытости и уязвимости. Когда вы засыпаете вместе, то доверяете свою жизнь другому человеку, как и всего себя. Этот процесс может быть особенно важным, если у вас бессонница или повышена тревожность. Сам факт, что рядом любимый человек, должен помочь вам расслабиться и заснуть. Так что теперь никогда не ложитесь в разное время — это вредит вашей близости!
Любовь и привязанность в паре могут проявляться в различных формах, и каждая из них так же важна, как и физическая близость. Попробуйте внедрить эти пять идей в свою рутину и посмотрите, как они повлияют на развитие ваших отношений.