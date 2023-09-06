Не только секс: 5 невероятно интимных вещей, которые точно стоит попробовать в отношениях

Отношения — это не только про секс. Интимность может проявляться во многих различных формах, и они могут быть такими же важными, как и физическая близость. Рассказываем о пяти невероятно чувственных вещах, которые вы можете попробовать в своих отношениях. Они точно того стоят.

1. Придумывайте друг другу милые клички

5 необычных способов, как стать ближе друг к другу в отношениях. Фото © Shutterstock

Будучи в отношениях или только планируя их, обязательно задумайтесь над тем, чтобы наделить друг друга особенными кличками. Прозвища могут быть смешными, милыми или даже связанными с вашими совместными воспоминаниями. Главное, чтобы об этих "именах" знали только вы вдвоём. Так интимность в момент их произнесения только усилится.

2. Дарите друг другу своё творчество

Если вы или партнёр увлекаетесь какой-то творческой деятельностью, ищите вдохновение друг в друге! Например, возлюбленный может рисовать вас обнажённой — не представляете, как это приятно и интересно наблюдать за его работой над вашим портретом. А вы можете написать о нём стих или целую песню. Таким образом вы не только выразите свои чувства, но и покажете, как много значит для вас любимая половинка.

3. Показывайте друг другу свою уязвимость

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В отношениях важно быть открытыми и честными друг с другом. Если вы готовы показывать уязвимость, то на взаимоотношениях это отразится только позитивно. Например, можно рассказать партнёру о своих страхах или о том, что вас беспокоит на данный момент. Это позволит стать более близкими и лучше понимать друг друга.

4. Принимайте душ вместе

Если хотите сблизиться, а заодно и сэкономить на коммунальных платежах, то совместный приём душа — вариант как раз для вас. Опыт не только интимный, но и расслабляющий. К тому же под рукой всегда будет человек, готовый потереть спинку! Это может быть особенно приятно в холодные зимние вечера или после долгого дня на работе. Обязательно попробуйте добавить такой душ в свою рутину.

5. Засыпайте вместе

5 способов усилить интимность в отношениях. Фото © Shutterstock

Это особая форма близости, которая требует открытости и уязвимости. Когда вы засыпаете вместе, то доверяете свою жизнь другому человеку, как и всего себя. Этот процесс может быть особенно важным, если у вас бессонница или повышена тревожность. Сам факт, что рядом любимый человек, должен помочь вам расслабиться и заснуть. Так что теперь никогда не ложитесь в разное время — это вредит вашей близости!