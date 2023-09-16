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16 сентября, 12:58

"Нужно максимально сэкономить": Французских школьников хотят научить готовить из-за высокой инфляции

Министр Грегуар призвала вернуть в школы Франции уроки готовки из-за инфляции

Во французские школы на фоне высокой инфляции призвали вернуть уроки готовки. С таким предложением выступила министр малого и среднего предпринимательства, торговли, ремёсел и туризма Франции Оливия Грегуар. По её мнению, данная мера поможет избежать лишних трат на покупку дорогой готовой еды.

"Нам нужно максимально сэкономить. <...> Нужно вновь учиться готовить сырые продукты, чтобы избегать покупки готовой, более дорогой продукции. Необходимо вернуть уроки готовки в школы", — сказала Грегуар в интервью газете Sud Ouest.

Как уточняют журналисты издания, в августе годовая инфляция во Франции ускорилась до 4,8%. Потребительские цены за это время выросли на 11,1%. Также в стране подорожало электричество и топливо.

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Ранее Венгрия возложила на Украину ответственность за растущую инфляцию в стране. Всему виной решение Киева в пять раз увеличить плату за транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба", считают в Будапеште.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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