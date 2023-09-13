Высокая инфляция в Венгрии спровоцирована энергетической политикой киевского режима. Всему виной решение Киева в пять раз увеличить плату за транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба", считает глава администрации премьера европейского государства Гергей Гуйяш.

По мнению зарубежного политика, подобная практика идёт вразрез со всеми имеющимися нормами. Из-за новых тарифов Незалежной в Венгрии не только подскочила стоимость топлива, но и повысился общий уровень инфляции, отметил он в беседе с журналистами.

"Главная причина этого состоит в том, что нам приходится в пять раз больше платить за поставку топлива по трубопроводу через Украину. Повышение Украиной платы за транзит противоречит всем нормам", — считает Гуйяш.