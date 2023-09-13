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12 сентября, 23:51

Венгрия отказалась выдавать Украине сбежавших от мобилизации уклонистов

Будапешт не намерен сотрудничать с Киевом в вопросе выдачи военнообязанных украинских беженцев. По словам вице-премьера Венгрии Жольта Шемьена, персональные данные уклонистов также будут держаться в секрете.

"Мы не проверяем ни одного украинского беженца на предмет того, военнообязанный он с украинской точки зрения или нет. Венгрия не выдаст их Украине. Каждый прибывающий в Венгрию с Украины — свободный человек", — цитирует Шемьена портал ATV.

Венгерский политик также заверил беженцев, что они находятся в полной безопасности. Вернуться на родину украинцы смогут лишь в том случае, если они сами изъявят такое желание, добавил вице-премьер.

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Ранее решение не выдавать Киеву уклонистов приняла и Австрия, в которую с начала конфликта перебралось 14 тысяч беженцев. А вот Польша уже начала отправлять на Украину мужчин призывного возраста.

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Freepik / freepik

Илья Пушкарев
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