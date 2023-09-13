Венгрия отказалась выдавать Украине сбежавших от мобилизации уклонистов

Будапешт не намерен сотрудничать с Киевом в вопросе выдачи военнообязанных украинских беженцев. По словам вице-премьера Венгрии Жольта Шемьена, персональные данные уклонистов также будут держаться в секрете.

"Мы не проверяем ни одного украинского беженца на предмет того, военнообязанный он с украинской точки зрения или нет. Венгрия не выдаст их Украине. Каждый прибывающий в Венгрию с Украины — свободный человек", — цитирует Шемьена портал ATV.

Венгерский политик также заверил беженцев, что они находятся в полной безопасности. Вернуться на родину украинцы смогут лишь в том случае, если они сами изъявят такое желание, добавил вице-премьер.