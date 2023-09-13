Венгрия отказалась выдавать Украине сбежавших от мобилизации уклонистов
Будапешт не намерен сотрудничать с Киевом в вопросе выдачи военнообязанных украинских беженцев. По словам вице-премьера Венгрии Жольта Шемьена, персональные данные уклонистов также будут держаться в секрете.
"Мы не проверяем ни одного украинского беженца на предмет того, военнообязанный он с украинской точки зрения или нет. Венгрия не выдаст их Украине. Каждый прибывающий в Венгрию с Украины — свободный человек", — цитирует Шемьена портал ATV.
Венгерский политик также заверил беженцев, что они находятся в полной безопасности. Вернуться на родину украинцы смогут лишь в том случае, если они сами изъявят такое желание, добавил вице-премьер.
Ранее решение не выдавать Киеву уклонистов приняла и Австрия, в которую с начала конфликта перебралось 14 тысяч беженцев. А вот Польша уже начала отправлять на Украину мужчин призывного возраста.
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