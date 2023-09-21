На грани развода: 7 предпосылок, что мужчина уже собирает чемоданы и скоро вас бросит
Чувствуете, что партнёр к вам охладел, но он ничего не говорит? Эти признаки помогут понять, что от вас хотят уйти. Что указывает на трещащий по швам брак и скорое расставание?
В вашей паре что-то изменилось и порой кажется, что рядом не родной человек, а почти незнакомец? Не исключено, что любимый мужчина вот-вот исчезнет из вашей жизни, причём по-английски, без всякого предупреждения, просто потому, что не умеет рассказывать о том, что его не устраивает. Если вы хотите выиграть драгоценное время и попытаться наладить отношения, обратите внимание на сигналы, которые он посылает своим поведением.
1. Он перестал быть ласковым
Если мужчина перестал проявлять к вам нежность и ласку, хотя раньше это было часто, самое время задуматься, а не близится ли дело к расставанию? Фото © Shutterstock
Нежные жесты и трогательные слова забыты не только на людях, но и когда вы остаётесь наедине. Он уже не тот трепетный и заботливый влюблённый, которого вы встретили когда-то. Ласки и поцелуи становятся всё более редкими, и в них гораздо меньше страсти.
2. Он кажется безразличным
Вы уже месяц твердите, что нужно заехать к друзьям, которые давно ждут в гости, или в химчистку, чтобы забрать пальто, а он, как нарочно, выбирает маршруты, по которым "совсем не по пути". Вы, разумеется, напоминаете снова и снова, но в ответ в лучшем случае слышите "Успеется" или "В другой раз".
3. Он задерживается допоздна на работе
Как понять, что дело движется к разводу: 7 предпосылок. Фото © Shutterstock
И это прекрасно можно понять. Если дома ситуация вызывает стресс, разумеется, мужчине захочется проводить как можно больше времени вне зоны доступности. Не исключено, что его внезапно охватит исключительный рабочий азарт: срочные дела позволяют выпустить пар и хотя бы в данный момент не вспоминать о личных проблемах.
4. Он не проявляет инициативу
Если супруг принимает ваши предложения и отвечает на сообщения, однако сам перестал проявлять какую-либо инициативу, то это тоже плохой знак. Зачем в жизни нужен человек, который вроде как где-то рядом, но со скрипом находит на вас время в своём "невероятно плотном" графике.
5. Он жёстко над вами шутит
Вы полюбили его за искромётное чувство юмора и дерзкие подколы в ваш адрес? Понимаем. Но если мужчина слишком часто стал позволять себе жёсткие шутки и не унимается даже в общей компании друзей, то это только подчёркивает его неуважение. А с любимыми так не поступают.
6. Вы почти не занимаетесь сексом
Отсутствие секса в паре — более серьёзная проблема, чем может показаться на первый взгляд. Фото © Shutterstock
По крайней мере, вы делаете это гораздо реже, чем раньше, хотя обстановка вполне позволяет и времени более чем достаточно. Вообще, создаётся ощущение, что между вами образовалась некая физическая дистанция. Даже если в комнате, где вам предстоит провести вечер, стоит всего один диван, он всё равно не сядет рядом с вами.
7. Мужчина флиртует с другими
Он активно флиртует с другими женщинами, не обращая на вас никакого внимания? Не смейте оправдывать это тем, что супруг просто душа компании и любит быть в центре внимания. Возможно, эти девушки ему действительно не нужны, но и вы теперь не в приоритете.
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