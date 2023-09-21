​​На грани развода: 7 предпосылок, что мужчина уже собирает чемоданы и скоро вас бросит

В вашей паре что-то изменилось и порой кажется, что рядом не родной человек, а почти незнакомец? Не исключено, что любимый мужчина вот-вот исчезнет из вашей жизни, причём по-английски, без всякого предупреждения, просто потому, что не умеет рассказывать о том, что его не устраивает. Если вы хотите выиграть драгоценное время и попытаться наладить отношения, обратите внимание на сигналы, которые он посылает своим поведением.

1. Он перестал быть ласковым

Если мужчина перестал проявлять к вам нежность и ласку, хотя раньше это было часто, самое время задуматься, а не близится ли дело к расставанию? Фото © Shutterstock

Нежные жесты и трогательные слова забыты не только на людях, но и когда вы остаётесь наедине. Он уже не тот трепетный и заботливый влюблённый, которого вы встретили когда-то. Ласки и поцелуи становятся всё более редкими, и в них гораздо меньше страсти.

2. Он кажется безразличным

Вы уже месяц твердите, что нужно заехать к друзьям, которые давно ждут в гости, или в химчистку, чтобы забрать пальто, а он, как нарочно, выбирает маршруты, по которым "совсем не по пути". Вы, разумеется, напоминаете снова и снова, но в ответ в лучшем случае слышите "Успеется" или "В другой раз".

3. Он задерживается допоздна на работе

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И это прекрасно можно понять. Если дома ситуация вызывает стресс, разумеется, мужчине захочется проводить как можно больше времени вне зоны доступности. Не исключено, что его внезапно охватит исключительный рабочий азарт: срочные дела позволяют выпустить пар и хотя бы в данный момент не вспоминать о личных проблемах.

4. Он не проявляет инициативу

Если супруг принимает ваши предложения и отвечает на сообщения, однако сам перестал проявлять какую-либо инициативу, то это тоже плохой знак. Зачем в жизни нужен человек, который вроде как где-то рядом, но со скрипом находит на вас время в своём "невероятно плотном" графике.

5. Он жёстко над вами шутит

Вы полюбили его за искромётное чувство юмора и дерзкие подколы в ваш адрес? Понимаем. Но если мужчина слишком часто стал позволять себе жёсткие шутки и не унимается даже в общей компании друзей, то это только подчёркивает его неуважение. А с любимыми так не поступают.

6. Вы почти не занимаетесь сексом

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По крайней мере, вы делаете это гораздо реже, чем раньше, хотя обстановка вполне позволяет и времени более чем достаточно. Вообще, создаётся ощущение, что между вами образовалась некая физическая дистанция. Даже если в комнате, где вам предстоит провести вечер, стоит всего один диван, он всё равно не сядет рядом с вами.

7. Мужчина флиртует с другими