5 качеств советских женщин, которые не найти у современных барышень, но плохо ли это?

После распада Советского Союза волна перемен пришла не только в экономику и политику страны, но и в ритм жизни и характер наших женщин. Разбираемся, какими это волшебными качествами обладала советская девушка и что растеряла со временем наша современница! СССР породил настоящих суперженщин, но каких?

Самопожертвование

Самопожертвование советской женщины — это черта, одобряемая обществом прошлого и навязанная массовой культурой. Современные женщины придерживаются принципа здорового эгоизма. Фото © Getty Images / Corbis / Peter Turnley / VCG

Советские женщины славились своим самопожертвованием. Они были готовы свернуть горы, чтобы обеспечить благополучие своей семьи. А вот современные российские дамы всё чаще задаются вопросом: разве я сама не должна быть у себя на первом месте? Среди современных мамочек распространена такая метафора: сначала мы надеваем маску на себя, а потом — на ребёнка. Это означает, что первоначально ментальное благополучие должно быть у самой женщины, а потом здоровые и гармоничные отношения распространятся на всю её семью.

Да, в прошлом женщины не умели жить для себя, это было выгодно всем вокруг, но не ей. Такое качество, как самопожертвование, культивировалось в российских фильмах и литературных произведениях. Мужчины и дети долгое время сидели на шее у советской безотказной женщины. Современные девушки больше не готовы класть свою жизнь на алтарь семьи и всех вокруг, несмотря на то что многие мужчины до сих пор ищут ту самую, которая пожертвует собой ради него.

При Сталине государство стало требовать от женщин всего и сразу. Ответственная советская гражданка должна была быть не только успешной карьеристкой и труженицей, но и самоотверженной матерью и женой. При этом материнство расценивалось не как личный выбор, а как долг каждой женщины перед государством.

Хозяйственность

Женщины в СССР много работали на заводах руками, но как-то справлялись и с домашними делами. Фото © ТАСС / Семён Майстерман

В советское время ведение домашнего хозяйства было не просто рутинной работой, это был образ жизни каждой женщины. По мнению общества, дама в СССР должна была уметь готовить, делать уборку, стирать руками и стоять в очереди по пять часов, чтобы закупить продукты. Интернета тоже не было, рецепты переписывали из блокнота в блокнот, а потом передавали его по наследству. Конечно, раньше не было ни доставок, ни роботов-пылесосов, ни клининга. Советским женщинам приходилось собственноручно отстирывать одежду детей, которые резвились в луже.

Современные российские женщины могут позволить себе роскошь заказать суши или открыть приложение для уборки. Хотя некоторые всё ещё находят утешение и медитативность в уборке, идея "принуждения" к ведению домашнего хозяйства больше похожа на историю о Золушке, чем на практическую реальность. В нашем социуме до сих пор остался стереотип, что будущая жена должна быть хозяйственной и готовить лучше любого повара в ресторане. Понадобится время, чтобы отказаться от шаблонных запросов к современным женщинам, но пока он всё ещё существует в нашей жизни.

Работящие женщины

Советские женщины взваливали на себя как мужские обязанности по заработку, так и хлопоты по дому, которые считались женским делом. Фото © Сергей Метелица

Советские женщины не боялись испачкать руки ни на заводе, ни в поле. Они хорошо умели управлять машинами. Такой женский образ активно внедрялся через массовую культуру — особенно через развитый кинематограф. Например, в фильме "Женщина" (1932-й) четыре героини проходят ряд испытаний, чтобы занять место в обществе наравне с мужчиной. Две из них — Машка и Анька — мечтают стать трактористками. Эта машина в сталинском кинематографе часто будет символом индустриализации и будущего. Женщинам приходится отстаивать право на работу перед семьёй и патриархальной деревней. Муж Машки даже демонстративно сжигает перед ней учебник по механике со словами: "Знай своё дело бабское — хозяйство да роды".

Женщины в своё время уже отстояли право на то, чтобы работать наравне с мужчиной. Несмотря на это, в советском обществе также сохранялся бытовой сексизм, который мешал женщинам продвигаться по службе: в высших эшелонах власти дам было очень мало. Современные россиянки, возможно, более склонны ориентироваться на работу в офисе и за компьютером, нежели на токарном станке. Хотя дух "работы руками" местами всё ещё жив, а переход к фрилансу и удалённой работе изменил женскую занятость. Возможно, сейчас дамы менее рукастые, да и крестиком вышивают изредка, но и на это есть свои причины.

Женственность и ухоженность

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Хотя в СССР не было таких жёстких стандартов красоты, как, например, в США, от женщин всё равно ожидалось, что они будут ухоженными и привлекательными. Стоит вспомнить, как в "Служебном романе" Верочка учит Людмилу Прокофьевну "быть женщиной". В условиях перегруженности на работе и в быту, дефицита средств гигиены, косметики и одежды соответствовать ожиданиям было непросто. Дамы стремились скинуть с себя рабочую униформу и одеться в более женственные наряды.

В 1930-х, лейтмотивом которых стала фраза Сталина: "Жить стало лучше, жить стало веселее", появилось разнообразие в одежде, а шить на заказ могли себе позволить уже и простые женщины. Платье из крепдешина в мелкий цветочек вообще можно назвать символом моды 1930-х. Также в моде были береты, элегантные шляпки с полями, платья с рукавом-фонариком, отложным воротником и немного завышенной талией. В 1950-е годы были очень популярны всевозможные укладки на бигуди. Одной из самых модных женских причёсок 50-х были волнистые волосы средней длины. После появления журнала Burda Moden многие гражданки СССР стали не только подражать зарубежным манекенщицам, но и самостоятельно шить сложные и откровенные наряды.