6 вещей, о которых мечтали советские школьники 70-х годов, и вы — тоже

О, эти советские школьники 70-х... Знаете, у них тоже были мечты, причём совсем не о коммунистическом будущем для мира. А что именно волновало ребят и девчонок в СССР — вспоминаем ниже.

1. Цветной телевизор

6 мечтаний, которыми жили советские школьники 70-х. Фото © ТАСС / Альфред Церлюкевич

Без сомнения, это было одно из самых заветных желаний советских школьников. Ведь телевизор был почти самым главным источником развлечений. И не простой, а цветной! К сожалению, далеко не каждая семья могла позволить себе такую роскошь.

2. Джинсы

В 70-х годах в Советском Союзе была своя мода, которая, в отличие от западной, являлась скромной и более консервативной. Всё же даже в такой обстановке многие школьники мечтали о джинсах, которые на тот момент приравнивались к символу западного стиля и свободы. У большинства людей во времена СССР не было возможности купить джинсы в магазинах или где-то ещё. Но ведь мечтать о них никто не запрещал, правда?

3. Велосипед "Орлёнок"

Советские школьники 70-х: мечты и реальность. Фото © Wikipedia

Кто из нас не мечтал о своём первом велосипеде? Это был не только способ передвижения, но и источник приключений и свободы. Конечно, не все двухколесные считались одинаково "крутыми". Но вот "Орлёнка" точно хотели все советские дети! Модель была предназначена для ребят от 7 до 14 лет — уже не какой-то там детский, трёхколёсный, а почти самый настоящий взрослый велосипед!

4. Жевательная резинка

Для многих школьников СССР жевательная резинка была не просто конфеткой, а настоящим символом свободы и непринуждённости. До 70-х у нас её вообще не производили, поэтому о жвачке, действительно, можно было только мечтать, — вдруг кто привезёт из поездки или поделится своей.

5. Путешествие за границу

Времена меняются, и сегодня путешествия за границу доступны почти каждому. Но в 70-х годах такая авантюра была почти нереальной, поэтому оставалась лишь мечтой многих советских школьников. Во времена СССР заграничные поездки были довольно редкими, и не каждый мог позволить себе такое путешествие. Никто, по сути, кроме семей дипломатов или чиновников. Зато путешествовать внутри Советского Союза можно было сколько угодно — страна огромная, за всю жизнь не управиться.

6. Электронные игры

От джинсов до жвачки: мечты советских школьников 70-х. Фото © ТАСС / Юрий Белозеров, Николай Никитин

Те самые приставки "Ну, погоди!" начали производить только в 84-м году, но и до этого в СССР завозили электронные игры из-за рубежа. Найти было сложно. И, конечно, дорого... Поэтому большинству детишек в те времена о личной игрушке такого рода приходилось только мечтать.