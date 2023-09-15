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Опубликовано 15 сентября 2023, 16:15

В Госдуме призвали запретить рекламу самогонных аппаратов и самогоноварения

Депутат Госдумы Куринный предложил запретить рекламу самогонных аппаратов

В России необходимо запретить рекламу самогонных аппаратов и самогоноварения. Такое мнение высказал зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный.

"Я бы запретил рекламу самогонных аппаратов и самогоноварения. Это у нас широко идёт, причём в средствах массовой информации", — сказал парламентарий в беседе с Ura.ru.

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Депутат ГД предлагает это сделать в рамках борьбы с алкоголизмом в стране. По его словам, в дальнейшем следует ограничить изготовление алкоголя в домашних условиях.

Ранее сообщалось, что в России за 10 лет выросло количество взрывов самогонных аппаратов. Так, если в 2013 году было зафиксировано всего два взрыва, то в прошлом — 21. Антирекорд был установлен в 2020 году — 25 взрывов. Всего же за десять лет произошло 117 подобных инцидентов.

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Иван Косицын
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