В Госдуме призвали запретить рекламу самогонных аппаратов и самогоноварения

В России необходимо запретить рекламу самогонных аппаратов и самогоноварения. Такое мнение высказал зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный.

"Я бы запретил рекламу самогонных аппаратов и самогоноварения. Это у нас широко идёт, причём в средствах массовой информации", — сказал парламентарий в беседе с Ura.ru.

Депутат ГД предлагает это сделать в рамках борьбы с алкоголизмом в стране. По его словам, в дальнейшем следует ограничить изготовление алкоголя в домашних условиях.