В России участились взрывы самогонных аппаратов

В России стали чаще взрываться самогонные аппараты. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на проведённый анализ сообщений экстренных служб и СМИ.

Так, если в 2013 году было зафиксировано всего два взрыва, то в прошлом 21. Антирекорд был установлен в 2020 году — 25 взрывов. Всего же за десять лет произошло 117 подобных инцидентов. Наиболее часто они случаются в Москве (8 взрывов), Екатеринбурге (4), Санкт-Петербурге и Орске (по 3).

Эксперты выделяют несколько причин взрывов самогонных аппаратов. Но, как правило, к трагедии приводят ошибки самих самогонщиков.

Во время второго перегона из экономии не подключают воду для охлаждения аппарата, пока тот не выйдет на стадию кипения. Но спирты закипают быстро, начинают выделяться и заполняют пространство. Для взрыва достаточно искры", — объяснил автор блога о самогоне Александр Панфилов.

Другой причиной является некачественное оборудование. Повышенный спрос привёл к тому, что производители начали экономить на материалах.