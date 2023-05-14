В Госдуме подняли вопрос о запрете на продажу алкоголя ночью в "наливайках"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин решил узнать мнение россиян, нужно ли запретить "наливайкам" продавать алкоголь ночью. Опрос для подписчиков он опубликовал в своём телеграм-канале.

"Поступает много обращений с жалобами на работу так называемых наливаек: днём они маскируются под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью торгуют алкоголем как псевдокафе. Считаете правильным запретить им в ночное время продавать спиртное?" — написал Володин.

Пост появился в 09:07. В моменту публикации этого материала в опросе приняли участие 61 450 человек. Из них 81% пользователей проголосовали за введение запрета продажи алкоголя, 10% — против, а 9% выбрали вариант "всё равно".