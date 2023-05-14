В Госдуме подняли вопрос о запрете на продажу алкоголя ночью в "наливайках"
Володин запустил опрос, нужен ли запрет на продажу ночью алкоголя "наливайками"
Спикер Госдумы Вячеслав Володин решил узнать мнение россиян, нужно ли запретить "наливайкам" продавать алкоголь ночью. Опрос для подписчиков он опубликовал в своём телеграм-канале.
"Поступает много обращений с жалобами на работу так называемых наливаек: днём они маскируются под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью торгуют алкоголем как псевдокафе. Считаете правильным запретить им в ночное время продавать спиртное?" — написал Володин.
Пост появился в 09:07. В моменту публикации этого материала в опросе приняли участие 61 450 человек. Из них 81% пользователей проголосовали за введение запрета продажи алкоголя, 10% — против, а 9% выбрали вариант "всё равно".
Ранее сообщалось, что Минздрав может запретить продавать крепкий алкоголь с 20:00 до 11:00. Также ведомство собирается повысить минимальный возраст продажи такого спиртного до 21 года.
ТАСС / Кирилл Кухмарь