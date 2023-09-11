Мурашко рассказал о преодолении "моды на алкогольный разгул"
Мурашко заявил, что в России удалось преодолеть моду 90-х на "алкогольный разгул"
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране удалось преодолеть популярную в 1990-е годы "моду на алкогольный разгул". Он отметил, что в последние годы потребление спиртных напитков в России стабильно снижается.
Так, в 2022 году потребление спиртосодержащей продукции снизилось почти на пять процентов по сравнению с 2019-м годом. Если в 2019 году на одного человека в год приходилось 9,06 литра этанола, то в 2021-м — 8,82 литра, а в 2022-м — 8,62 литра. В колонке для РБК, посвящённой Всероссийскому дню трезвости, Мурашко подчеркнул, что 15 лет назад этот показатель составлял 18 литров на одного россиянина в год.
По мнению министра здравоохранения, такая тенденция стала результатом политики, которая направлена на снижение потребления алкогольных напитков.
"Нам удалось преодолеть распространённую в 1990-е годы моду на алкогольный разгул, и теперь значительные усилия, в том числе в рамках национального проекта "Демография", направлены на формирование другой моды — на здоровый образ жизни и социальную успешность", — указал Мурашко.
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Как он уточнил, сейчас многие граждане страны уделяют больше внимания своему здоровью, стараются его укрепить, отказываясь от вредных привычек.
Ранее Михаил Мурашко заявил, что показатель ожидаемой продолжительности жизни превысил 78 лет в трёх регионах страны. Министр уточнил, что речь идёт о Москве, Ингушетии, а также Дагестане.
ТАСС / Анна Исакова