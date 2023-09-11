Мурашко рассказал о преодолении "моды на алкогольный разгул"

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране удалось преодолеть популярную в 1990-е годы "моду на алкогольный разгул". Он отметил, что в последние годы потребление спиртных напитков в России стабильно снижается.

Так, в 2022 году потребление спиртосодержащей продукции снизилось почти на пять процентов по сравнению с 2019-м годом. Если в 2019 году на одного человека в год приходилось 9,06 литра этанола, то в 2021-м — 8,82 литра, а в 2022-м — 8,62 литра. В колонке для РБК, посвящённой Всероссийскому дню трезвости, Мурашко подчеркнул, что 15 лет назад этот показатель составлял 18 литров на одного россиянина в год.

По мнению министра здравоохранения, такая тенденция стала результатом политики, которая направлена на снижение потребления алкогольных напитков.

"Нам удалось преодолеть распространённую в 1990-е годы моду на алкогольный разгул, и теперь значительные усилия, в том числе в рамках национального проекта "Демография", направлены на формирование другой моды — на здоровый образ жизни и социальную успешность", — указал Мурашко.

Как он уточнил, сейчас многие граждане страны уделяют больше внимания своему здоровью, стараются его укрепить, отказываясь от вредных привычек.