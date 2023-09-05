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5 сентября, 13:53

Мурашко: Ожидаемая продолжительность жизни превысила 78 лет в трёх регионах РФ

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что показатель ожидаемой продолжительности жизни превысил 78 лет в трёх регионах страны. Министр уточнил, что речь идёт о Москве, Ингушетии, а также Дагестане.

"Но нужно отметить, что 26 регионов — это те, которые уже перешли границу среднероссийского показателя, он сегодня самый высокий за последние годы — это почти 73,4 года", — сказал Мурашко на V Форуме социальных инноваций регионов.

Также Мурашко подчеркнул, что в РФ младенческая смертность достигла исторического минимума. В настоящее время этот показатель составляет 4,1 промилле. По словам министра здравоохранения, эта цифра является самой низкой за всю историю России и СССР.

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ТАСС / Артём Геодакян

Иван Косицын
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