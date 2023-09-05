Мурашко: Ожидаемая продолжительность жизни превысила 78 лет в трёх регионах РФ
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что показатель ожидаемой продолжительности жизни превысил 78 лет в трёх регионах страны. Министр уточнил, что речь идёт о Москве, Ингушетии, а также Дагестане.
"Но нужно отметить, что 26 регионов — это те, которые уже перешли границу среднероссийского показателя, он сегодня самый высокий за последние годы — это почти 73,4 года", — сказал Мурашко на V Форуме социальных инноваций регионов.
Также Мурашко подчеркнул, что в РФ младенческая смертность достигла исторического минимума. В настоящее время этот показатель составляет 4,1 промилле. По словам министра здравоохранения, эта цифра является самой низкой за всю историю России и СССР.
Ранее глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров заявил, что распространение среди молодых родителей идеи "экологичного" питания детей требует создания специального пособия, в котором будет указана норма потребления ребёнком белков и других веществ животного происхождения.
ТАСС / Артём Геодакян