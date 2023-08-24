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24 августа, 20:43

В Минздраве пояснили новые требования продаж лекарств по рецепту

Минздрав: Новые требования продаж препаратов по рецепту не приведут к дефициту

Россиянам не стоит опасаться дефицита лекарств на фоне новых требований для аптек о продаже перечня рецептурных препаратов. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на соответствующий документ Минздрава.

Речь идёт о требовании предоставлять реквизиты рецептов в систему мониторинга, которое вступит в силу с 1 сентября этого года. Как пояснили в Минздраве, нововведения — технические и коснутся в основном алгоритмов работы сотрудников аптечных организаций. При этом для граждан лекарства останутся всё так же доступны.

"Таким образом, вступающие 1 сентября 2023 года в силу новые правила не повлекут за собой снижения доступности рецептурных лекарственных препаратов", — указано в документе.

По данным Минздрава, сотрудникам не придётся вносить информацию в систему мониторинга самостоятельно. Сведения будут фиксироваться автоматически с кассы.

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Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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