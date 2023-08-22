В Минздраве оценили ситуацию с прекращением поставок американского лекарства от гепатита

Рисков для пациентов из-за прекращения поставок в Россию американского препарата от гепатита С "Зепатир" нет. Об этом заявил внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов.

"Данное решение не окажет влияния на доступность терапии гепатита С в России, препарат не является незаменимым или уникальным", — добавил он в беседе с ТАСС.

По словам эксперта, партнёр производителя — отечественная компания "Р-Фарм" — имеет достаточный запас данного препарата. Также Чуланов добавил, что в России зарегистрированы все имеющиеся в мире препараты для лечения гепатита С. Они доступны, перебоев с поставками нет, подчеркнул он.