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22 августа, 12:52

В Минздраве оценили ситуацию с прекращением поставок американского лекарства от гепатита

Чуланов: Рисков для пациентов из-за прекращения поставок препарата "Зепатир" нет

Рисков для пациентов из-за прекращения поставок в Россию американского препарата от гепатита С "Зепатир" нет. Об этом заявил внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов.

"Данное решение не окажет влияния на доступность терапии гепатита С в России, препарат не является незаменимым или уникальным", — добавил он в беседе с ТАСС.

По словам эксперта, партнёр производителя — отечественная компания "Р-Фарм" — имеет достаточный запас данного препарата. Также Чуланов добавил, что в России зарегистрированы все имеющиеся в мире препараты для лечения гепатита С. Они доступны, перебоев с поставками нет, подчеркнул он.

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Ранее стало известно, что в Россию прекратят поставлять препарат от гепатита С "Зепатир" производства американской компании MSD. Росздравнадзор в начале июля получил соответствующее уведомление. При этом данное решение не повлияет на поставки, запланированные в 2024 году.

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LIFE / Кирилл Зыков

Иван Косицын
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