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22 августа, 10:15

В Россию перестанут возить американское лекарство от опасной болезни

Росздравнадзор: В Россию прекратят поставлять препарат от гепатита С "Зепатир"

В Россию прекратят поставлять препарат от гепатита С "Зепатир". Об этом сообщает Росздравнадзор. Уточняется, что уведомление о прекращении поставок ведомство получило в начале июля.

"Письмо прислали 7 июля 2023 года. В письме указано, что данное решение не повлияет на поставки препарата, запланированные в 2024 году", — приводит РИА "Новости" комментарий Росздравнадзора.

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Как пишет "Коммерсант", поставками "Зепатира" в РФ занимается американский фармпроизводитель MSD. Уточняется, что на этот препарат приходится почти 20% всех госзакупок лекарств от гепатита С.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в РФ перестанет продаваться швейцарский препарат для лечения рака "Мабтера" в одной из дозировок.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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