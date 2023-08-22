В Россию перестанут возить американское лекарство от опасной болезни

В Россию прекратят поставлять препарат от гепатита С "Зепатир". Об этом сообщает Росздравнадзор. Уточняется, что уведомление о прекращении поставок ведомство получило в начале июля.

"Письмо прислали 7 июля 2023 года. В письме указано, что данное решение не повлияет на поставки препарата, запланированные в 2024 году", — приводит РИА "Новости" комментарий Росздравнадзора.

Как пишет "Коммерсант", поставками "Зепатира" в РФ занимается американский фармпроизводитель MSD. Уточняется, что на этот препарат приходится почти 20% всех госзакупок лекарств от гепатита С.