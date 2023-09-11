Всероссийский день трезвости, День гранёного стакана, Иван Постный: Какие праздники и приметы 11 сентября Сегодня, 11 сентября, в России отмечается целый ряд праздников, которые приурочены к одному трагическому событию в христианском мире. А ещё это один из Дней воинской славы России, вошедший в историю благодаря умелой победе на Чёрном море. 10 сентября, 21:01 11 сентября — Всероссийский день трезвости. Фото © Freepik / free-photo

Всероссийский день трезвости

Сегодня, 11 сентября, в России отмечается один из праздников, посвящённых здоровому образу жизни, — Всероссийский день трезвости. Вот несколько фактов о нём: впервые праздновался в Санкт-Петербурге в 1911 году;

отмечается ежегодно 11 сентября, дата не смещается;

приурочен к церковному празднику, посвящённому Иоанну Предтечи;

в этот день в некоторых регионах России запрещено продавать алкоголь.

Инициаторами учреждения этого праздника более века назад стали общественные активисты и священники, обеспокоенные потерей трезвеннических традиций в российском обществе. Первое празднование Дня трезвости в 1911 году в Санкт-Петербурге прошло под лозунгом "В трезвости — счастье народа!". Выбор даты пал на 11 сентября, поскольку в этот день отмечается Усекновение главы святого Иоанна Предтечи. Согласно Евангелию, Иоанну Крестителю по приказу царя Ирода отрубили голову во время пьяного пира. В 1913 году появилась традиция на День трезвости закрывать казённые винные лавки, не торговать алкоголем. В советский период этот праздник забыли. Вспомнили о нём в 2005 году, а в 2014-м он стал всероссийским.

По данным Минздрава, у России есть успехи в борьбе за трезвость. С 2008 года потребление алкоголя в нашей стране упало более чем на 40%. Если тогда это было 15,7 литра на душу населения, то сейчас — около девяти литров. На фоне этого также снизились заболеваемость и смертность, связанные с потреблением алкоголя. Врачи напоминают: злоупотребление спиртным приводит к смерти огромного количества россиян трудоспособного возраста. У любителей выпить развивается алкогольная кардиомиопатия, гипертонические кризы и приступы мерцательной аритмии, которые часто осложняются инсультом. А ещё пристрастие к спиртным напиткам ухудшает течение хронических заболеваний сердца, в том числе ишемической болезни сердца.

Сегодня, во Всероссийский день трезвости, в некоторых регионах России нельзя будет купить алкоголь. Среди них — Камчатский край и Забайкалье. А в Нижнем Новгороде, к примеру, пройдёт крестный ход "За жизнь и трезвую Россию". В храмах по всей стране будут проведены молебны за трезвость.

День гранёного стакана

День гранёного стакана. Фото © Wikipedia / George Shuklin

Символично, что 11 сентября в России также отмечается такой праздник, как День гранёного стакана, — дата, посвящённая посуде, которая в СССР зачастую ассоциировалась с алкоголизмом. Вот несколько фактов о празднике: он неофициальный, пришёл в Россию из Советского Союза;

отмечается ежегодно 11 сентября, дата не меняется;

считается, что именно в этот день был выпущен первый такой стакан;

появление праздника объясняется большой популярностью такой посуды в СССР;

каких-то традиций к этому дню не сформировалось.

Согласно устоявшейся легенде, именно 11 сентября в 1943 году на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном был выпущен первый гранёный стакан, которому было суждено стать одним из символов советской эпохи. Документальных подтверждений этому предположению нет, но и опровергнуть его никто не берётся.

Гранёный стакан советского образца — особый, с ободком в верхней части. Его дизайн приписывают Вере Мухиной, автору монументальной композиции "Рабочий и колхозница". Якобы она создала такую прочную посуду с гранями – рёбрами жёсткости специально для общепита. Впрочем, документального подтверждения этому тоже нет. В народе же такой гранёный стакан называли не "мухинским", а "маленковским". Причина — в приказе министра обороны СССР Георгия Маленкова выделять 100 мл водки в обед отдельным категориям военнослужащих. Водку наливали в гранёный стакан — ровно до половины.

Размеры стандартного гранёного стакана — 65 миллиметров в диаметре и 90 миллиметров в высоту, однако они были разных объёмов — от 50 до 350 миллилитров. Самый первый стакан имел 16 граней, что считается классическим вариантом. Как правило, на дне выдавливалась цена — 7 или 14 копеек.

День победы русской эскадры у мыса Тендра

"Сражение у мыса Тендра 28–29 августа 1790 года", автор Александр Блинков. © Центральный военно-морской музей

11 сентября в России также отмечается праздник, связанный с военной историей нашей страны, — День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год). Рассказываем о нём: это один из Дней воинской славы России;

отмечается ежегодно 11 сентября, дата не меняется;

учреждён федеральным законом от 13 мая 1995 года;

в этот день проводятся памятные мероприятия, посвящённые той победе.

Сегодняшний праздник в России отсылает нас к событиям Русско-турецкой войны 1787–1791 годов. Тогда русским сухопутным силам успешно содействовал Черноморский флот под командованием контр-адмирала Фёдора Ушакова. Победа русской эскадры над турками у мыса Тендра стала одним из важнейших событий того периода.

8 сентября 1790 года русские корабли неожиданно появились перед врагом у мыса Тендра в северо-восточной части Чёрного моря. Турецкие силы стояли на якоре и, увидев приближение противника, попытались под парусами в беспорядке бежать в сторону Дуная. Русская эскадра пошла в атаку немедленно, не перестраиваясь в боевой порядок. Под покровом ночи турецким кораблям удалось скрыться, но на следующий день они были настигнуты. Сражение велось на дистанции пушечного, а зачастую и пистолетного выстрела. 11 сентября 1790 года семь турецких кораблей сдались, остальные спаслись бегством. Потери противника составили более 2000 человек. Со стороны русских военных моряков погиб 21 человек, 25 были ранены. Эта победа открыла Днепровской флотилии проход к Измаилу, что внесло вклад во взятие крепости. После этого сражения Фёдора Ушакова в России стали называть "морской Суворов".

День памяти православных воинов

Усекновение главы Иоанна Предтечи. Фото © Wikipedia / Ruicon.ru

Ещё один отмечаемый 11 сентября в России праздник — День памяти православных воинов, — как и Всероссийский день трезвости, отсылает нас к обстоятельствам гибели Иоанна Предтечи. Рассказываем о сегодняшнем событии: это российский церковный праздник;

исконное название — День памяти православных воинов, за Веру, Царя и Отечество на поле брани убиенных;

приурочен ко Дню усекновения главы святого Иоанна Предтечи;

в этот день в церквях возносят молитвы за российских воинов.

Есть два этапа возникновения этого праздника. Первый был в XIV столетии, когда князь Дмитрий Донской отправился после победы на Куликовом поле в обитель к Сергию Радонежскому. Там правитель по благословению преподобного повелел служить заупокойные панихиды за всех погибших воинов ежегодно в Димитриевскую субботу (субботу перед днём памяти великомученика Димитрия Солунского, 26 октября по старому стилю).

Второй этап наступил уже в 1769 году. Тогда 11 сентября и был установлен дошедший до нас День памяти православных воинов. Поминовение введено по распоряжению императрицы Екатерины Великой во время войны России с Турцией и Польшей. Решение выбрать для праздника День усекновения главы святого Иоанна Предтечи объясняют тем, что тот пострадал за истину, как это делали православные воины.

Приметы 11 сентября

Усекновение главы Иоанна Предтечи

Церковный праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи, который стал в России поводом для стольких других праздников, посвящён Иоанну Крестителю. Многие исследователи признают подлинность его упоминаний в текстах Иосифа Флавия. Иоанн Предтеча завершает собой историю Ветхозаветной Церкви и открывает эпоху Нового Завета. В святцах ему посвящены целых семь праздников. Полное название сегодняшнего праздника — Усекновение честной главы честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна. Пророка казнили через отрубание головы за обличение царя Ирода и Иродиады, жены Филиппа (брата Ирода). Убийство было совершено во время пиршества в честь дня рождения Ирода. В храмах сегодня проходят особые богослужения.

Иван Постный

В народе же этот праздник получил название Иван Постный, так как в этот день по церковным канонам соблюдаются строгие ограничения в пище как выражение скорби о гибели Крестителя. На Ивана Постного нельзя есть мясо, рыбу и молочные продукты. Также под запретом спиртное, а вот в гости сходить и принимать их не запрещалось, но без шумных гуляний. От тяжёлой работы следовало отказаться. На Руси считали, что Иван уводит лето и с этого дня начинается осень. К этой дате старались рассчитаться за летние работы. Купцы, зная, что у крестьян появились деньги, устраивали ярмарки-однодневки, которые получили название "ивановские торги".

Погодные приметы 11 сентября

Птицы звонко поют — лето с осенью ещё поборется.

Журавли на юг потянулись — скоро быть холодам.

Лебеди улетают — к первому снегу.

Если скворцы на юг не торопятся — близко бабье лето.

Гром гремит — осень будет тёплой.

Именинники 11 сентября

11 сентября именины у российского актёра Ивана Охлобыстина. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

11 сентября — один из тех редких дней, когда именины у обладателей лишь определённого имени. Сегодня, в день памяти Иоанна Крестителя, это имя Иоанн, а также его современный вариант — Иван.

Авторы Вадим Андреев