Россияне предложили способы борьбы с поддельным алкоголем
Опрос: Почти 50% россиян предлагают жёстче наказывать за поддельный алкоголь
На фоне множества случаев массового отравления алкоголем в регионах россияне выступают за то, чтобы ужесточить наказание для тех, кто занимается продажей некачественного алкоголя. Такое мнение жители страны высказали в ходе опроса.
- 48% опрошенных сайтом kp.ru, заявили, что продавцов надо наказывать более сурово, так как от этого люди не только отравляются, но и погибают.
- 40% высказали мнение, что надо закрыть небольшие магазины и даже запретить продажу алкоголя в сетевых супермаркетах. Чтобы контролировать качество спиртного, необходимо отводить место под торговлю в специализированных точках.
- 28% респондентов уверены в необходимости обязательной маркировки. Они предлагают поступить с такой продукцией по аналогии с молочной продукцией.
- Четверть опрошенных (26%) рекомендовали прекратить продажу спиртного на розлив. Они также полагают, что бутылки должны быть закупорены для исключения подмены содержимого.
- 10% считают, что выход — в работе с потребителями: надо обучать население отличать контрафактный алкоголь.
- 7% за то, чтобы ввести в стране сухой закон.
- А 2%, наоборот, думают, что ничего не надо менять, — всё в стране и так уже предусмотрено.
Нашлись и те, кто предложил свои варианты ответов. Например, кто-то посоветовал национализировать алкогольные магазины, другие заявили, что нужно просто снизить цены на спиртное, а третьи считают, что во избежание отравлений нужно "гнать самогон самим".
Напомним, в России десятки людей пострадали от ядовитого сидра. Многие находятся в тяжёлом состоянии, есть летальные исходы. По последним данным, из-за употребления напитка скончались 32 человека: 20 из Ульяновской области, двое из Нижегородской, один из Удмуртии и девять из Самарской области. Суд арестовал учредителя компании – производителя напитка "Мистер Сидр".
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