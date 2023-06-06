Россияне предложили способы борьбы с поддельным алкоголем

На фоне множества случаев массового отравления алкоголем в регионах россияне выступают за то, чтобы ужесточить наказание для тех, кто занимается продажей некачественного алкоголя. Такое мнение жители страны высказали в ходе опроса.

Нашлись и те, кто предложил свои варианты ответов. Например, кто-то посоветовал национализировать алкогольные магазины, другие заявили, что нужно просто снизить цены на спиртное, а третьи считают, что во избежание отравлений нужно "гнать самогон самим".