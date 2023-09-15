Бросил Стасю Милославскую и сразу женился на другой — психолог объяснила, почему Петров так поступил

Недавно появилась информация, что актёр Александр Петров женился на девушке по имени Виктория, которую случайно встретил на улице. Новость о его браке стала неожиданностью для поклонников. Оно и понятно почему — Петров не так давно расстался со своей предыдущей девушкой, актрисой Стасей Милославской, с которой встречался на протяжении нескольких лет. Пара планировала заключить брак, но не успела. В чём загвоздка? Почему плейбой Александр ушёл от одной дамы сердца, чтобы сразу стать мужем для другой? Разбираемся с помощью психолога Ирины Ульяновой.

Свадьба Александра Петрова и Виктории: психологический аспект

Скоропалительный брак Александра Петрова: что думает об этом психолог? Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / actorsashapetrov

Придётся рассмотреть такое неожиданное решение женитьбы актёра Александра Петрова с помощью психологии, чтобы понять, почему человек принимает те или иные решения. По словам эксперта в эксклюзивном разговоре с LIFE, браки, заключаемые в период влюблённости, часто нестабильны и могут привести к быстрому расставанию. Это связано с тем, что в период розовых очков выбрасывается большое количество гормонов, которые изменяют структуру мозга и логическое мышление.

"То есть там нет абсолютно никакой логики, рационального и холодного рассудка. Есть только ощущение, что этот человек один раз и на всю жизнь. Поэтому надо сделать всё, чтобы его оставить. Но, по сути дела, это сродни наркотику, поэтому появляется ощущение эйфории, невероятной радости. И это, конечно, невероятно приятно, но и есть оборотная сторона", — делится психолог Ирина Ульянова.

А что будет с Петровым потом?

Как гормоны влияют на принятие решений в отношениях? Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / actorsashapetrov

В период повышенной увлечённости человек не может чётко оценивать свои чувства и принимать рациональные решения. Он идеализирует партнёра и влюбляется в своё состояние, которое и было вызвано гормональным всплеском. Однако когда этот всплеск проходит, становится очевидно — перед вами такой же реальный человек со своими недостатками и привычками.

Психолог Ирина Ульянова поясняет: "Будет знак вопроса, насколько на самом деле этот человек подходит: в бытовом плане, его привычки, интересы, биологические режимы. Если эти моменты сходятся, то, конечно, отношения только укрепляются и становятся теплее. Понятно, что в любой паре будут конфликты, ведь это естественная часть развития. Потому что это приглашение, скажем так, к новому уровню близости".

Но если Петров и Виктория не подойдут друг другу, не сойдутся характерами потом, когда гормоны немного утихнут, скорее всего, пара распадётся. Покажется, что гормонов уже столько не вырабатывается, и захочется вновь ощутить эйфорию от новой влюблённости.

Как долго продержится новый брак актёра Александра Петрова

В разговоре с LIFE эксперт рассказывает, что, согласно исследованиям, минимальный период, который необходим, чтобы человек угомонил свои гормоны и начал принимать рациональные решения, составляет хотя бы полгода. За это время происходит нормализация их уровня. А после становится понятно, что за человек находится на второй половине кровати.

Как можно объяснить брак Петрова с точки зрения психологии

Разница между влюблённостью и любовью: психологический аспект. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / actorsashapetrov

Желание актёра Александра Петрова жениться на другой женщине сразу после расставания со своей давней подругой, по словам психолога Ирины Ульяновы, является типичным примером скоропалительного брака, заключённого в период влюблённости. И только время покажет, насколько это решение было правильным.