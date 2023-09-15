10 сертифицированных собак-улыбак, которые своими мордочками точно поднимут вам настроение
Пёсики — это не просто питомцы, но и наши верные друзья и спутники жизни. Иногда, когда настроение падает, они могут стать настоящими "антидепрессантами". В подборке — 10 как раз таких улыбак, 100% они поднимут вам настроение.
"Мой золотистый ретривер нашёл свою соску, которую он потерял, ещё когда был щенком", — teasloth.
"Счастливый мальчик", — teasloth.
"Её выбрали клоуном класса, но она всё равно окончила щенячью школу!" — dubbysk.
Фото © Reddit / dubbysk
"Наш щенок из приюта в первую ночь дома на мягкой кроватке", — Whyeff89.
Фото © Reddit / Whyeff89
"Вот как этот старичок каждый раз смотрит на меня", — TheCircleWithCorners.
Фото © Reddit / TheCircleWithCorners
"Кажется, моему пёселю тут самое место", — inherentlydad.
Фото © Reddit / inherentlydad
"Этой ухмылкой он украл моё сердце", — thelightishred1.
Фото © Reddit / thelightishred1
"Бррр, ну и холодина на улице!" — meenateena.
Фото © Reddit / meenateena
"Самый красивый мальчик!" — Jetto-Roketto.
Фото © Reddit / Jetto-Roketto
"Счастливая улыбка счастливого паренька!" — The_HXO.
Фото © Reddit / The_HXO
Reddit / The_HXO / meenateena