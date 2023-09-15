10 сертифицированных собак-улыбак, которые своими мордочками точно поднимут вам настроение

Пёсики — это не просто питомцы, но и наши верные друзья и спутники жизни. Иногда, когда настроение падает, они могут стать настоящими "антидепрессантами". В подборке — 10 как раз таких улыбак, 100% они поднимут вам настроение.