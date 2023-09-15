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15 сентября, 05:00

10 сертифицированных собак-улыбак, которые своими мордочками точно поднимут вам настроение

Пёсики — это не просто питомцы, но и наши верные друзья и спутники жизни. Иногда, когда настроение падает, они могут стать настоящими "антидепрессантами". В подборке — 10 как раз таких улыбак, 100% они поднимут вам настроение.

"Мой золотистый ретривер нашёл свою соску, которую он потерял, ещё когда был щенком", — teasloth.

Фото © Reddit / teasloth

Фото © Reddit / teasloth

"Счастливый мальчик", — teasloth.

Фото © Reddit / teasloth

Фото © Reddit / teasloth

"Её выбрали клоуном класса, но она всё равно окончила щенячью школу!" dubbysk.

Фото © Reddit / dubbysk

Фото © Reddit / dubbysk

"Наш щенок из приюта в первую ночь дома на мягкой кроватке", — Whyeff89.

Фото © Reddit / Whyeff89

Фото © Reddit / Whyeff89

"Вот как этот старичок каждый раз смотрит на меня", — TheCircleWithCorners.

Фото © Reddit / TheCircleWithCorners

Фото © Reddit / TheCircleWithCorners

"Кажется, моему пёселю тут самое место", — inherentlydad.

Фото © Reddit / inherentlydad

Фото © Reddit / inherentlydad

"Этой ухмылкой он украл моё сердце", — thelightishred1.

Фото © Reddit / thelightishred1

Фото © Reddit / thelightishred1

"Бррр, ну и холодина на улице!" meenateena.

Фото © Reddit / meenateena

Фото © Reddit / meenateena

"Самый красивый мальчик!" Jetto-Roketto.

Фото © Reddit / Jetto-Roketto

Фото © Reddit / Jetto-Roketto

"Счастливая улыбка счастливого паренька!" The_HXO.

Фото © Reddit / The_HXO

Фото © Reddit / The_HXO

Усатый тиран: 5 самых неуравновешенных и злых пород кошек

Усатый тиран: 5 самых неуравновешенных и злых пород кошек

Обложка ©

Reddit / The_HXO / meenateena

Сергей Трофимов
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