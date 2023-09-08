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8 сентября, 16:00

Усатый тиран: 5 самых неуравновешенных и злых пород кошек

Любите котиков? Мы тоже. Но знаете ли вы, какие породы могут быть опасными для хозяина и других домочадцев? В материале ниже изучаем несколько самых агрессивных пород кошек, по виду которых даже и не скажешь об их злобности.

Котики — хитрые, умные и хладнокровные создания. И, хотя они маленькие и милые, среди пушистиков есть опасные даже для людей исключения. Рассмотрим пять самых неуравновешенных и злых пород кошек, которые могут стать проблемой для своих хозяев.

Абиссинская кошка. Фото и описание характера

Самые неуравновешенные и злые породы кошек: кого стоит избегать? Абиссинская порода. Фото © Shutterstock

Самые неуравновешенные и злые породы кошек: кого стоит избегать? Абиссинская порода. Фото © Shutterstock

Одна из древнейших пород кошек — абиссинская — имеет необычный внешний вид, напоминающий пуму. Она обладает сложным характером и требует воспитания с самого детства. Если вы не обучите питомца, то он может проявлять агрессию и злопамятство по отношению к хозяину и другим домочадцам.

Мейн-кун. Фото и описание характера

Опасные кошки: как уберечься от агрессивных пород? Мейн-кун. Фото © Shutterstock

Опасные кошки: как уберечься от агрессивных пород? Мейн-кун. Фото © Shutterstock

Мейн-кун — крупная порода кошек, которая может быть опасной, если её неправильно воспитывать. Однако если хозяева уделяют ей внимание и заботу, то усатый станет лояльным и ласковым компаньоном. Мейн-кунам нужны регулярная забота и большое пространство для активности.

Сиамская кошка. Фото и описание характера.

Опасные породы кошек: остерегайтесь этих пушистиков! Сиамская. Фото © Shutterstock

Опасные породы кошек: остерегайтесь этих пушистиков! Сиамская. Фото © Shutterstock

Эта порода часто ассоциируется с агрессией, и не просто так. Малышки сиамской породы на самом деле могут быть очень опасны. Своенравная кошка с острыми когтями и зубами, которые она может использовать даже против хозяина в любой момент, подтверждает стереотип об агрессивности породы.

Сибирская кошка. Фото и описание характера.

Сибирская и другие породы кошек, которые могут быть опасными для человека. Фото © Shutterstock

Сибирская и другие породы кошек, которые могут быть опасными для человека. Фото © Shutterstock

Сибирская порода представляет собой крупного кота или кошку с развитым охотничьим инстинктом и сильным характером. Конечно, он тоже входит в список самых опасных усатых пушистиков. Почему? Если вы хорошо воспитали своего питомца, то проблем с ним не будет, но если дали ему слишком много свободы... Сибирский кот точно станет источником проблем и травм для всей семьи.

Британская короткошёрстная кошка. Фото и описание характера.

Кошек какой породы нужно избегать, чтобы не попасть в опасную ситуацию? Британская короткошёрстная. Фото © Shutterstock

Кошек какой породы нужно избегать, чтобы не попасть в опасную ситуацию? Британская короткошёрстная. Фото © Shutterstock

Казалось бы, ну разве британскую кошку можно назвать агрессивной? Так часто их выбирают в качестве домашних питомцев! И хотя порода считается одной из самых красивых, своенравный характер британских кошек часто недооценивают. Если вы не уделяете достаточно внимания воспитанию котёнка-британца, то он может доставить много проблем. Тот самый случай, когда фраза "внешность обманчива" применима и к питомцам!

Некоторые из этих пород кошек могут быть опасными для людей, но это не значит, что их не стоит заводить. Как можно было заметить, при правильном воспитании и внимательном отношении любые котики могут стать хорошими питомцами. Главное — любить и заботиться о своём хвостатом друге.

Котики каких пород притягивают к себе счастье и удачу: скорее заведите этих пушистиков

Котики каких пород притягивают к себе счастье и удачу: скорее заведите этих пушистиков

Обложка ©

Shutterstock

Сергей Трофимов
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