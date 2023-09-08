Путин остановил кортеж, чтобы пожать руки людям у Дивеевского монастыря
Жители Дивеева пожелали здоровья Путину, который вышел к ним из кортежа
Президент Владимир Путин остановил кортеж и вышел к людям у Дивеевского монастыря в Нижегородской области. Там собралась толпа желающих пожать руку и пожелать здоровья главе государства. Некоторым это удалось. Кадры короткой, но тёплой встречи президента с местными жителями показал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
Жители Дивеева пожелали здоровья Путину, который вышел к ним из кортежа. Видео © t.me/zarubinreporter
Напомним, Путин, который сегодня принял участие в церемонии открытия целого ряда крупных дорожных объектов, после мероприятия посетил Воскресенский собор и Музей русского патриаршества в Арзамасе. Глава государства поставил свечку и побеседовал с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием (Даниловым).
Ранее Лайф рассказывал, что Путин неожиданно вышел из кортежа в селе Тургиново и привёл жителей в восторг. Они поблагодарили главу государства за усилия по развитию страны и пожелали крепкого здоровья. В августе президент, покидая концерт, посвящённый 80-летию победы в Курской битве, тоже пообщался с местными жителями. Их реакция оказалась эмоциональной.