Путин остановил кортеж, чтобы пожать руки людям у Дивеевского монастыря

Президент Владимир Путин остановил кортеж и вышел к людям у Дивеевского монастыря в Нижегородской области. Там собралась толпа желающих пожать руку и пожелать здоровья главе государства. Некоторым это удалось. Кадры короткой, но тёплой встречи президента с местными жителями показал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин неожиданно вышел из кортежа в селе Тургиново и привёл жителей в восторг. Они поблагодарили главу государства за усилия по развитию страны и пожелали крепкого здоровья. В августе президент, покидая концерт, посвящённый 80-летию победы в Курской битве, тоже пообщался с местными жителями. Их реакция оказалась эмоциональной.