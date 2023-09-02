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2 сентября, 10:53

"Можно вам руку пожать?!": Путин неожиданно вышел из кортежа в селе Тургиново и привёл жителей в восторг

Путин посетил школу и культурный центр в ходе визита в село Тургиново под Тверью

Президент РФ Владимир Путин заехал в местную школу и поговорил с учителями в ходе вчерашней поездки в село Тургиново Тверской области. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин посетил село Тургиново под Тверью. Видео © VK / News 69

"Путин ознакомился с новой школой, которая была построена в весьма сжатые сроки. Она рассчитана на 300 ученических мест. Глава государства пообщался с учителями, его ознакомили со всей школьной инфраструктурой, учебной и спортивной, зоной практикума и так далее", — уточнил он.

Также, по словам Пескова, Путин посетил новый культурно-досуговый центр "Тургиновский". Он отметил качественную работу строителей и поблагодарил за сдачу объекта в короткие сроки. Президент успел поговорить и с сельчанами, которые встретили его аплодисментами и рассказали, как благоустраивается их район. Жители поблагодарили Путина за усилия по развитию страны и пожелали крепкого здоровья.

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Напомним, накануне президент России Владимир Путин посетил родовое село Тургиново Калининского района Тверской области. Глава государства объяснил, что из тех краёв происходит его род. Он также пообщался с местными жителями.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Никольский

Татьяна Миссуми
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