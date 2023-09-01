Путин после Сенежа посетил родовое село в Тверской области

"Принял решение туда съездить после Сенежа, где рассказывал про своего деда. Упоминал письма и трогательные отношения деда с семьёй. Принял решение заехать туда, откуда идёт его род", — подтвердил Песков.

Кроме того, сегодня президент России поздравил школьников, студентов и учителей с Днём знаний. А также провёл "Разговоры о важном" — это один из проектов платформы "Россия — страна возможностей", созданной по его инициативе в 2018 году. Владимир Путин пообщался с 30 школьниками — победителями международных олимпиад и конкурсов, заявив, что россияне, несомненно, будут открывать для себя туристические и рекреационные возможности новых регионов.