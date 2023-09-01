Президент России Владимир Путин поздравил школьников, студентов и учителей с Днём знаний. Он обратился к учащимся и педагогам во время церемонии запуска строительства в Киргизии трёх школ с обучением на русском языке.

"Символично, что мы даём старт этому важному, востребованному проекту именно 1 сентября, в День знаний, который как в России, так и в Киргизии знаменует начало нового учебного года. И, пользуясь случаем, поздравляю с этим праздником киргизских и, конечно, российских школьников, студентов, учителей и педагогов", — сказал Путин.