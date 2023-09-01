Более 18 миллионов детей пошли в российские школы 1 сентября
Министр Кравцов: В России 1 сентября в школы пошли более 18 миллионов детей
В России 1 сентября в школы пошли более 18 миллионов ребят, в том числе два миллиона — в первый класс. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, отметив, что новый учебный год в нашей стране начался по расписанию и без каких-либо сбоев.
"В целом система образования готова к новому учебному году, [день] 1 Сентября начался без сбоев во всех регионах, мы ситуацию контролируем и видим, что это большой праздник", — сказал глава министерства журналистам.
Сегодня по всей России проходят торжественные школьные линейки и первые в этом году классные уроки. Многие школьники радуются тому, что вновь увидят друзей и обретут новые знания, однако есть и те, кому этот день эмоционально сложно прожить. Специально для родителей таких ребят Лайф рассказывал, как сделать первый учебный день более приятным и менее стрессовым.
ТАСС / Кирилл Кухмарь