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Регион
Опубликовано 1 сентября 2023, 08:22

Более 18 миллионов детей пошли в российские школы 1 сентября

Министр Кравцов: В России 1 сентября в школы пошли более 18 миллионов детей

В России 1 сентября в школы пошли более 18 миллионов ребят, в том числе два миллиона — в первый класс. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, отметив, что новый учебный год в нашей стране начался по расписанию и без каких-либо сбоев.

"В целом система образования готова к новому учебному году, [день] 1 Сентября начался без сбоев во всех регионах, мы ситуацию контролируем и видим, что это большой праздник", — сказал глава министерства журналистам.

Назад в школу: Как пройдёт День знаний в 2023 году
Назад в школу: Как пройдёт День знаний в 2023 году

Сегодня по всей России проходят торжественные школьные линейки и первые в этом году классные уроки. Многие школьники радуются тому, что вновь увидят друзей и обретут новые знания, однако есть и те, кому этот день эмоционально сложно прожить. Специально для родителей таких ребят Лайф рассказывал, как сделать первый учебный день более приятным и менее стрессовым.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Николь Вербер
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