Путин передал первую книгу в библиотеку знаний мастерской управления "Сенеж"

Президент России Владимир Путин посетил новый кампус мастерской управления "Сенеж" платформы "Россия — страна возможностей" и передал первую книгу в Библиотеку знаний образовательного центра. Об этом говорится в распространённом платформой пресс-релизе.

Мастерская управления "Сенеж". Фото © Предоставлено Лайфу

Ректор мастерской управления, заместитель генерального директора платформы "Россия — страна возможностей" Андрей Бетин показал президенту макет с изображениями инфраструктуры проживания участников форума "Территория смыслов" в разные годы его проведения, начиная от палаточных и контейнерных городов до комфортабельных гостиничных номеров нового кампуса.

Мастерская управления "Сенеж". Фото © Предоставлено Лайфу

"С введением нового кампуса мастерская управления "Сенеж" станет одним из самых высокотехнологичных образовательных центров в стране. Но для нас главное люди, а не стены. Сегодня у молодёжи огромный запрос на прямое общение с ведущими руководителями нашей страны, чтобы задать им вопрос, получить совет, поддержку. В "Сенеже" мы даём такую возможность: более 100 наставников и мастеров принимают участие в реализации различных программ мастерской", — рассказал Бетин.

Мастерская управления "Сенеж". Фото © Предоставлено Лайфу

Путину также показали карту образовательных форумов "Росмолодёжи" и круглогодичных образовательных центров, а также стенды с информацией о проектах и мероприятиях платформы и образовательных программах "Сенежа".

Российский лидер отметил масштаб инфраструктуры нового кампуса и сравнил мастерскую с целым городом. Глава государства положил начало созданию новой традиции, передав Библиотеке знаний мастерской книгу –— Большую российскую энциклопедию в 36 томах. Она будет состоять из книг, подаренных мастерами, повлиявшими на их профессиональное развитие.