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1 сентября, 16:23

Кириенко: У детей после общения с Путиным горят глаза

<p>Владимир Путин на "Разговорах о важном". Обложка © Екатерина Чеснокова / POOI / ТАСС</p>

Владимир Путин на "Разговорах о важном". Обложка © Екатерина Чеснокова / POOI / ТАСС

У детей, поучаствовавших в "Разговорах о важном" с российским лидером Владимиром Путиным, "горят глаза", потому что он действительно был заинтересован в общении. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Кириенко рассказал, чем детей поразили "Разговоры о важном" с Путиным. Видео © LIFE

"Они говорят: "Мы понимаем, что мы президенту действительно были интересны. Ему действительно было интересно, что мы думаем. Ему действительно было интересно наше мнение". И от этого у них сейчас горят глаза", — пояснил Кириенко.

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Напомним, сегодня Владимир Путин провёл открытый урок "Разговоры о важном". Присутствующие дети смогли лично задать ему любые вопросы. Так, в частности, глава государства рассказал, почему Россия непобедима, как будут развивать новые регионы и сколько на это потратят, а также каким качеством должен обладать президент.

Матвей Константинов
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