Кириенко: У детей после общения с Путиным горят глаза

У детей, поучаствовавших в "Разговорах о важном" с российским лидером Владимиром Путиным, "горят глаза", потому что он действительно был заинтересован в общении. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Они говорят: "Мы понимаем, что мы президенту действительно были интересны. Ему действительно было интересно, что мы думаем. Ему действительно было интересно наше мнение". И от этого у них сейчас горят глаза", — пояснил Кириенко.