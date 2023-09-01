Кириенко: У детей после общения с Путиным горят глаза
Владимир Путин на "Разговорах о важном". Обложка © Екатерина Чеснокова / POOI / ТАСС
У детей, поучаствовавших в "Разговорах о важном" с российским лидером Владимиром Путиным, "горят глаза", потому что он действительно был заинтересован в общении. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
Кириенко рассказал, чем детей поразили "Разговоры о важном" с Путиным. Видео © LIFE
"Они говорят: "Мы понимаем, что мы президенту действительно были интересны. Ему действительно было интересно, что мы думаем. Ему действительно было интересно наше мнение". И от этого у них сейчас горят глаза", — пояснил Кириенко.
Напомним, сегодня Владимир Путин провёл открытый урок "Разговоры о важном". Присутствующие дети смогли лично задать ему любые вопросы. Так, в частности, глава государства рассказал, почему Россия непобедима, как будут развивать новые регионы и сколько на это потратят, а также каким качеством должен обладать президент.