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1 сентября, 14:19

Путин: Почти 2 трлн рублей в ближайшие годы пойдут на развитие новых территорий

Почти два триллиона рублей планируется выделить в ближайшие годы на развитие новых территорий, заявил президент России Владимир Путин, отвечая в ходе открытого урока "Разговор о важном" на вопрос Каролины из Запорожской области о том, каким будет развитие этих регионов.

Глава государства отметил, что жители новых регионов видят стремление федеральных властей к развитию их родины. Причём многое из того, что необходимо сделать, является "элементарными вещами, которые были преданы забвению прежними властями".

"Нужно нагонять, добираться до среднероссийского уровня. Это очевидно... Почти 2 триллиона рублей планируется выделить из бюджета в ближайшие годы на развитие этих территорий", сказал он.

Путин подчеркнул, что жители этих территорий энергичные и "не стоят с протянутой рукой". Необходимо лишь создать условия. Цель этой работы — сделать так, "чтобы люди ощутили себя частью большой страны и использовали все преимущества большой страны, ощутили бы это на себе", а также смогли бы развиваться и обеспечить будущее для своих детей.

"К сыну — на Вы": Путин рассказал, что его поразило в письмах родного деда

"К сыну — на Вы": Путин рассказал, что его поразило в письмах родного деда

Также в ходе открытого урока Владимир Путин объяснил, почему Россия непобедима. Он сослался на письмо своего деда, адресованное сыну, прочитав которое, глава государства понял, что народ с подобным настроем нельзя побороть.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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