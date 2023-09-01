Путин: Почти 2 трлн рублей в ближайшие годы пойдут на развитие новых территорий

Почти два триллиона рублей планируется выделить в ближайшие годы на развитие новых территорий, заявил президент России Владимир Путин, отвечая в ходе открытого урока "Разговор о важном" на вопрос Каролины из Запорожской области о том, каким будет развитие этих регионов.

Глава государства отметил, что жители новых регионов видят стремление федеральных властей к развитию их родины. Причём многое из того, что необходимо сделать, является "элементарными вещами, которые были преданы забвению прежними властями".

"Нужно нагонять, добираться до среднероссийского уровня. Это очевидно... Почти 2 триллиона рублей планируется выделить из бюджета в ближайшие годы на развитие этих территорий", — сказал он.

Путин подчеркнул, что жители этих территорий энергичные и "не стоят с протянутой рукой". Необходимо лишь создать условия. Цель этой работы — сделать так, "чтобы люди ощутили себя частью большой страны и использовали все преимущества большой страны, ощутили бы это на себе", а также смогли бы развиваться и обеспечить будущее для своих детей.