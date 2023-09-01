Регион

Уведомления отключены

1 сентября, 15:02

Путин назвал качество, которым должен обладать президент

Путин: На госслужбу необходимо идти только при наличии желания служить людям

Человек, желающий стать госслужащим или даже главой государства, должен хотеть помогать людям, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос в ходе открытого урока "Разговор о важном".

"Я скажу, может быть, общие тривиальные вещи, но без них куда. Смотрите, вы сказали о госслужбе: это служба, это служение. Служение кому? Людям, своей стране. <…> Хочется служить людям — иди и занимайся этим делом, не хочется — лучше займись чем-то другим", сказал он.

Глава государства отметил, что если у человека "есть внутренняя потребность" помогать своим согражданам и стране, то он должен "идти и заниматься этим делом".

Путин объяснил, почему Россия непобедима

Путин объяснил, почему Россия непобедима

Также Владимир Путин рассказал, что в его понимании значит состоявшийся в жизни человек. В пример глава государства привёл великого российского поэта Александра Пушкина.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров