Путин на примере Пушкина объяснил, что значит состоявшийся в жизни человек
Путин: Состоявшийся в жизни человек должен найти себя и реализовать потенциал
Президент России Владимир Путин рассказал, что в его понимании означает состоявшийся в жизни человек. По словам главы государства, главное — найти себя и реализовать свой потенциал по максимуму.
"Человеку важно найти себя. И если он себя находит, то у него появляется шанс реализовать себя по максимуму. Что это такое? Это получить удовлетворение от того, что ты делаешь. Это и результат, и признание. И то, и другое очень важно", — подчеркнул глава государства в ходе "Разговоров о важном" с российскими школьниками.
При этом российский лидер добавил, что для человека также важна и обратная связь, а также напомнил о стихотворении великого поэта Александра Пушкина, который писал: "Я памятник воздвиг себе нерукотворный, к нему не зарастёт народная тропа, вознёсся выше он главою непокорной..."
"Пушкин писал о себе. Он наше всё — основатель русского языка, гениальный писатель, поэт. Он ждал и хотел общественного признания, говорил об этом. А это связано с необходимостью настроить себя на служение обществу", — отметил Путин.
Как уже рассказывал Лайф, сегодня президент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном". В ходе беседы со школьниками глава государства рассказал о внутренней культуре русского народа на примере писем своего деда, пообещал поддержать идею о создании специального сборника по родословным, а также раскрыл слова бабушки перед страшной смертью в ВОВ, навсегда запавшие ему в душу.
ТАСС / POOL / Екатерина Чеснокова