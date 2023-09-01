Путин на примере Пушкина объяснил, что значит состоявшийся в жизни человек

Президент России Владимир Путин рассказал, что в его понимании означает состоявшийся в жизни человек. По словам главы государства, главное — найти себя и реализовать свой потенциал по максимуму.

"Человеку важно найти себя. И если он себя находит, то у него появляется шанс реализовать себя по максимуму. Что это такое? Это получить удовлетворение от того, что ты делаешь. Это и результат, и признание. И то, и другое очень важно", — подчеркнул глава государства в ходе "Разговоров о важном" с российскими школьниками.

При этом российский лидер добавил, что для человека также важна и обратная связь, а также напомнил о стихотворении великого поэта Александра Пушкина, который писал: "Я памятник воздвиг себе нерукотворный, к нему не зарастёт народная тропа, вознёсся выше он главою непокорной..."