Путин раскрыл слова бабушки перед страшной смертью в ВОВ, навсегда запавшие ему в душу

Президент РФ Владимир Путин поделился последними словами своей бабушки, которая умирала на руках мужа после ранения в живот в годы Великой Отечественной войны. Об этом глава государства рассказал на открытом уроке "Разговор о важном".

Президент РФ Владимир Путин рассказал о письмах деда сыну на фронт. Видео © LIFE

Путин пояснил, что от дедушки ему остались письма, которые тот писал сыну на фронт. В одном из них он описывает смерть своей жены, мучительно умиравшей на его руках в то время, когда шли бои. Пуля попала бабушке прямо в живот, шансов выжить уже не было.

"Он рассказывает сыну в письме о последних словах бабушки. Она ему говорит: "Не плачь, не расстраивай меня". Вы представляете, какая глубина отношений: она умирает и переживает за него, за то, что он расстраивается. Какая любовь. Ну как же нам не брать с этого пример?" — отметил Путин.

Он признался, что эти слова запали ему в душу навсегда. Поэтому, говоря о традиционных ценностях сегодня, мы имеем в виду именно такой русских дух, внутреннюю любовь, объяснил президент. Он подчеркнул, что вот это и есть основа бытия и нашей жизни.