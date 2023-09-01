Путин раскрыл слова бабушки перед страшной смертью в ВОВ, навсегда запавшие ему в душу
Путин раскрыл последние слова своей бабушки, погибшей от немецкой пули в ВОВ
Президент РФ Владимир Путин поделился последними словами своей бабушки, которая умирала на руках мужа после ранения в живот в годы Великой Отечественной войны. Об этом глава государства рассказал на открытом уроке "Разговор о важном".
Президент РФ Владимир Путин рассказал о письмах деда сыну на фронт. Видео © LIFE
Путин пояснил, что от дедушки ему остались письма, которые тот писал сыну на фронт. В одном из них он описывает смерть своей жены, мучительно умиравшей на его руках в то время, когда шли бои. Пуля попала бабушке прямо в живот, шансов выжить уже не было.
"Он рассказывает сыну в письме о последних словах бабушки. Она ему говорит: "Не плачь, не расстраивай меня". Вы представляете, какая глубина отношений: она умирает и переживает за него, за то, что он расстраивается. Какая любовь. Ну как же нам не брать с этого пример?" — отметил Путин.
Он признался, что эти слова запали ему в душу навсегда. Поэтому, говоря о традиционных ценностях сегодня, мы имеем в виду именно такой русских дух, внутреннюю любовь, объяснил президент. Он подчеркнул, что вот это и есть основа бытия и нашей жизни.
Также президент РФ Владимир Путин во время открытого урока "Разговор о важном" объяснил на примере переписки своего родного дедушки с сыном, почему Россия непобедима.
LIFE