Путин пообещал поддержать идею школьника о создании специального сборника по родословным
Путин заявил о необходимости изучать родословную
Президент России Владимир Путин указал на важность семьи и подчеркнул необходимость изучать свою родословную. Об этом глава государства заявил в ходе лекции "Разговор о важном".
"Одна из ценностей — крепкая семья. У меня бабушка есть, она великий человек. Мы написали своё семейное древо, шесть поколений нашей семьи", — поделился во время разговора с Путиным учащийся 94-й школы в Петербурге, активист Российского движений детей и молодёжи Руслан Шарко.
Он обратился к российскому лидеру с предложением создать специальный сборник, который помогал бы в составлении родословных.
"Идея хорошая, постараюсь поддержать, только надо понять, что нужно сделать", — ответил президент.
Кстати, начал лекцию "Разговор о важном" Путин с поздравления школьников с началом учебного года. Глава государства назвал 1 сентября одним из самых любимых праздников в стране и даже сравнил его с 31 декабря. По его словам, оба эти дня связаны с ожиданиями чуда и обновления.