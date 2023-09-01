Путин пообещал поддержать идею школьника о создании специального сборника по родословным

Президент России Владимир Путин указал на важность семьи и подчеркнул необходимость изучать свою родословную. Об этом глава государства заявил в ходе лекции "Разговор о важном".

"Одна из ценностей — крепкая семья. У меня бабушка есть, она великий человек. Мы написали своё семейное древо, шесть поколений нашей семьи", — поделился во время разговора с Путиным учащийся 94-й школы в Петербурге, активист Российского движений детей и молодёжи Руслан Шарко.

Он обратился к российскому лидеру с предложением создать специальный сборник, который помогал бы в составлении родословных.

"Идея хорошая, постараюсь поддержать, только надо понять, что нужно сделать", — ответил президент.