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1 сентября, 13:51

Путин пообещал поддержать идею школьника о создании специального сборника по родословным

Путин заявил о необходимости изучать родословную

Президент России Владимир Путин указал на важность семьи и подчеркнул необходимость изучать свою родословную. Об этом глава государства заявил в ходе лекции "Разговор о важном".

"Одна из ценностей — крепкая семья. У меня бабушка есть, она великий человек. Мы написали своё семейное древо, шесть поколений нашей семьи", — поделился во время разговора с Путиным учащийся 94-й школы в Петербурге, активист Российского движений детей и молодёжи Руслан Шарко.

Он обратился к российскому лидеру с предложением создать специальный сборник, который помогал бы в составлении родословных.

"Идея хорошая, постараюсь поддержать, только надо понять, что нужно сделать", — ответил президент.

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Кстати, начал лекцию "Разговор о важном" Путин с поздравления школьников с началом учебного года. Глава государства назвал 1 сентября одним из самых любимых праздников в стране и даже сравнил его с 31 декабря. По его словам, оба эти дня связаны с ожиданиями чуда и обновления.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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