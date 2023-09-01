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1 сентября, 11:56

Путин заявил, что доступность дошкольного образования в России достигла 99%

Доступность дошкольного образования в России достигла почти 100%. Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии открытия новых школ в Мариуполе, Дагестане и Ростове-на-Дону.

"Хорошие результаты достигнуты по программе строительства детских садов и яслей. Удалось добиться практически стопроцентной доступности дошкольного образования — 99%", — проинформировал российский лидер.

Путин поздравил школьников, студентов и учителей с Днём знаний

Путин поздравил школьников, студентов и учителей с Днём знаний

Ранее в пятницу в День знаний Владимир Путин совместно с коллегой из Киргизии Садыром Жапаровым объявили о начале строительства трёх школ в Бишкеке, Баткене и Караколе, где учёба будет проходить на русском языке.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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