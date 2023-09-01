Путин заявил, что доступность дошкольного образования в России достигла 99%

Доступность дошкольного образования в России достигла почти 100%. Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии открытия новых школ в Мариуполе, Дагестане и Ростове-на-Дону.

Ранее в пятницу в День знаний Владимир Путин совместно с коллегой из Киргизии Садыром Жапаровым объявили о начале строительства трёх школ в Бишкеке, Баткене и Караколе, где учёба будет проходить на русском языке.