Путин и Жапаров по видеосвязи дали старт строительству русских школ в Киргизии

Президент РФ Владимир Путин совместно с коллегой из Киргизии Садыром Жапаровым объявили о начале строительства трёх школ в Бишкеке, Баткене и Караколе, где учёба будет проходить на русском языке. Лайф публикует видео.

Президенты РФ и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров дали старт строительству школ в Киргизии. Видео © LIFE

На кадрах церемония закладки первого камня в основание будущей школы в Бишкеке. Путин по видеосвязи не просто дал старт, но и попросил строителей не медлить с началом работ. Россия планирует возвести девять школ в семи городах и двух сёлах в Киргизии, где смогут обучаться 11 тысяч детей, уточнили в Кремле.

"Уверен, новые российские школы будут способствовать всестороннему воспитанию и обучению подрастающего поколения Кыргызстана, тем самым будут вносить вклад в углубление традиций дружбы и взаимопонимания между народами наших государств, в дальнейшее развитие подлинно стратегического партнёрства России и Киргизии", — подчеркнул Путин.

Строительные расходы, а также затраты на учебную литературу Россия берёт на себя. В школах будут работать как российские, так и киргизские педагоги, прошедшие дополнительную подготовку. Образовательный процесс предполагается вести по стандартам двух стран, а аттестаты дети получат сразу на двух языках.