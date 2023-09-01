Воробьёв и Лавров открыли новый учебный год в гимназии Примакова в Подмосковье

Одной из флагманских школ Подмосковья является гимназия имени Примакова в Одинцове, с Днём знаний её учеников поздравили губернатор области Андрей Воробьёв и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом пишет телеканал "360".

Андрей Воробьёв и Сергей Лавров. Фото © Пресс-служба губернатора Московской области

В напутственном слове глава региона в первую очередь поздравил первоклассников и их семьи, которые отправляют своих детей "в новый путь знаний". Он отметил волнительность и трогательность этого момента.

Андрей Воробьёв. Фото © Пресс-служба губернатора Московской области

"Я хочу обратиться к нашим выпускникам. Красивые и умные ребята будут сдавать успешно ЕГЭ вскоре. И не сомневаюсь, что поступят в самые лучшие вузы нашей страны", — добавил он.

Андрей Воробьёв. Фото © Пресс-служба губернатора Московской области

Особую благодарность Воробьёв выразил Сергею Лаврову и директору гимназии Майе Майсурадзе — "человеку с очень заметной позитивной энергией". Он пожелал ученикам, чтобы учёба приносила им удовольствие и с этим же чувством они "возвращались домой, обнимали своих родителей".

Обращаясь к преподавателям, губернатор отметил сложность их работы по "поиску ключей" к мотивации детей. В свою очередь министр иностранных дел подчеркнул, что "не будет возражать", если часть выпускников гимназии поступят в МГИМО.

"Наш вуз пополняется за счёт самых талантливых выпускников школ со всей нашей Родины, но прежде всего из Московского региона", — сказал он.