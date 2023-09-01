Самая большая школа в России открылась в Воронеже в День знаний
В Воронеже открыла свои двери самая большая российская школа на 2860 мест, сформировано 110 классов. Образовательный центр "Содружество" создан по соглашению между правительствами Воронежской области и Белоруссии.
На открытии в режиме видеосвязи присутствовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова. Спикер назвала учреждение уникальным и ориентированным на будущее.
"Самые тёплые, самые искренние приветствия, поздравления с Днём знаний, с открытием вашей замечательной мегашколы от нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко, который вручил в подарок вашей школе школьный автобус, белорусский новый школьный автобус", — отметил чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой.
В здании появится обсерватория, классы можно будет расширять с помощью двигающихся перегородок, есть место для досуга, а в некоторых кабинетах парты станут одноместными.
Ранее сообщалось, что участник специальной военной операции вернулся на гражданку, чтобы проводить внучку в школу. Кадры, опубликованные жительницей Симферополя, разлетелись по соцсетям и тронули многих пользователей.