Самая большая школа в России открылась в Воронеже в День знаний

В Воронеже открыла свои двери самая большая российская школа на 2860 мест, сформировано 110 классов. Образовательный центр "Содружество" создан по соглашению между правительствами Воронежской области и Белоруссии.

На открытии в режиме видеосвязи присутствовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова. Спикер назвала учреждение уникальным и ориентированным на будущее.

"Самые тёплые, самые искренние приветствия, поздравления с Днём знаний, с открытием вашей замечательной мегашколы от нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко, который вручил в подарок вашей школе школьный автобус, белорусский новый школьный автобус", — отметил чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой.

В здании появится обсерватория, классы можно будет расширять с помощью двигающихся перегородок, есть место для досуга, а в некоторых кабинетах парты станут одноместными.