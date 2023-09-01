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1 сентября, 09:44

Самая большая школа в России открылась в Воронеже в День знаний

В Воронеже открыла свои двери самая большая российская школа на 2860 мест, сформировано 110 классов. Образовательный центр "Содружество" создан по соглашению между правительствами Воронежской области и Белоруссии.

На открытии в режиме видеосвязи присутствовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова. Спикер назвала учреждение уникальным и ориентированным на будущее.

"Самые тёплые, самые искренние приветствия, поздравления с Днём знаний, с открытием вашей замечательной мегашколы от нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко, который вручил в подарок вашей школе школьный автобус, белорусский новый школьный автобус", отметил чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой.

В здании появится обсерватория, классы можно будет расширять с помощью двигающихся перегородок, есть место для досуга, а в некоторых кабинетах парты станут одноместными.

Более 18 миллионов детей пошли в российские школы 1 сентября

Более 18 миллионов детей пошли в российские школы 1 сентября

Ранее сообщалось, что участник специальной военной операции вернулся на гражданку, чтобы проводить внучку в школу. Кадры, опубликованные жительницей Симферополя, разлетелись по соцсетям и тронули многих пользователей.

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edu-vrn.ru

Татьяна Миссуми
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