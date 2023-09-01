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1 сентября 2023, 09:07
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В Крыму боец СВО устроил сюрприз внучке-первокласснице на 1 Сентября

Участник СВО приехал в Симферополь, чтобы проводить внучку в первый класс

Участник специальной военной операции вернулся на гражданку, чтобы проводить внучку в школу. Кадры, опубликованные жительницей Симферополя, разлетелись по соцсетям и тронули многих пользователей.

В Крыму военный устроил сюрприз внучке-первокласснице на 1 Сентября, вернувшись из зоны СВО. Видео © VK / "Комитет — Совет солдатских матерей России"

Всё произошло в школе-лицее № 3 имени Макаренко города Симферополя. Военнослужащий устроил сюрприз первокласснице и специально приехал с передовой, чтобы её порадовать. Судя по неподдельным эмоциям малышки, у него это получилось.

"Деда приехал!" — кричит на видео девочка, увидев родного человека, и тут же бросается в его объятия.

Назад в школу: Как пройдёт День знаний в 2023 году
Назад в школу: Как пройдёт День знаний в 2023 году

Ранее Лайф рассказывал, как боец СВО приехал в Подмосковье, чтобы отвести дочь-первоклашку в школу. Мужчина отправился в зону специальной военной операции ещё осенью 2022 года и не видел родных практически год. Поэтому очень обрадовался, когда ему дали возможность приехать домой.

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VK / "Комитет — Совет солдатских матерей России"

Николь Вербер
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