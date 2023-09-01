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1 сентября, 08:15

Боец СВО приехал в Подмосковье, чтобы отвести дочь-первоклашку в школу

Российский боец приехал с передовой в отпуск в Подмосковье специально, чтобы проводить дочь в школу. Девочка сегодня пошла в первый класс.

Мужчина отправился в зону спецоперации осенью 2022 года. С родными он не был практически год. О том, что у него получится съездить домой, военнослужащий узнал буквально за три дня до отъезда: 24 августа ему сказали писать рапорт на отпуск, а 27-го он уже прибыл в Подмосковье и увидел семью. По словам бойца, он очень боялся пропустить 1 Сентября.

"[Эти чувства] не передать, когда оттуда есть возможность попасть на такой праздник. Дочка сначала с рук вообще не слезала. [Да, у нас были раньше] телефонные звонки, бывает, есть возможность и по видео позвонить, но всё-таки год разлуки",  рассказал боец в беседе с телеканалом "360".

Боец СВО приехал в Подмосковье, чтобы отвести дочь-первоклашку в школу. Видео © Телеканал "360"

А перед 1 Сентября военный сам помогал украшать школу, где будет учиться его дочь. Хотелось, чтобы этот день стал для девочки особенным.

В затопленном Уссурийске нарядные школьники с цветами отправились на линейку вплавь

В затопленном Уссурийске нарядные школьники с цветами отправились на линейку вплавь

Напомним, сегодня, 1 сентября, в российские школы пошли более 18 млн детей, из них 2 млн — первоклассники. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что учебный год во всех регионах России начался без сбоев.

Обложка ©

Телеканал "360"

Александра Вишнякова
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