ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 сентября 2023, 08:15
7955

Боец СВО приехал в Подмосковье, чтобы отвести дочь-первоклашку в школу

Российский боец приехал с передовой в отпуск в Подмосковье специально, чтобы проводить дочь в школу. Девочка сегодня пошла в первый класс.

Мужчина отправился в зону спецоперации осенью 2022 года. С родными он не был практически год. О том, что у него получится съездить домой, военнослужащий узнал буквально за три дня до отъезда: 24 августа ему сказали писать рапорт на отпуск, а 27-го он уже прибыл в Подмосковье и увидел семью. По словам бойца, он очень боялся пропустить 1 Сентября.

"[Эти чувства] не передать, когда оттуда есть возможность попасть на такой праздник. Дочка сначала с рук вообще не слезала. [Да, у нас были раньше] телефонные звонки, бывает, есть возможность и по видео позвонить, но всё-таки год разлуки",  рассказал боец в беседе с телеканалом "360".

Боец СВО приехал в Подмосковье, чтобы отвести дочь-первоклашку в школу. Видео © Телеканал "360"

А перед 1 Сентября военный сам помогал украшать школу, где будет учиться его дочь. Хотелось, чтобы этот день стал для девочки особенным.

Назад в школу: Как пройдёт День знаний в 2023 году
Назад в школу: Как пройдёт День знаний в 2023 году

Напомним, сегодня, 1 сентября, в российские школы пошли более 18 млн детей, из них 2 млн — первоклассники. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что учебный год во всех регионах России начался без сбоев.

BannerImage

Телеканал "360"

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • 1 сентября
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar