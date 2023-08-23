"Мы с вами! Мы вас любим!": Жители Курской области пожелали Путину здоровья

Президент России Владимир Путин, покидая концерт, посвящённый 80-летию победы в Курской битве, пообщался с местными жителями. Их реакция оказалась очень эмоциональной.

Жители Курской области пожелали Путину здоровья. Видео © LIFE

"Мы с вами, любим вас, мы с вами!" — радостно приветствовали президента.

Путин в свою очередь пожимал руки и общался с местными жителями.