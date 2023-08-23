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23 августа, 19:04

"Мы с вами! Мы вас любим!": Жители Курской области пожелали Путину здоровья

Жители Курской области пожелали Путину здоровья

Президент России Владимир Путин, покидая концерт, посвящённый 80-летию победы в Курской битве, пообщался с местными жителями. Их реакция оказалась очень эмоциональной.

Жители Курской области пожелали Путину здоровья. Видео © LIFE

"Мы с вами, любим вас, мы с вами!" — радостно приветствовали президента.

Путин в свою очередь пожимал руки и общался с местными жителями.

Путин лично наградил экипаж танка "Алёша"

Путин лично наградил экипаж танка "Алёша"

Как рассказывал Лайф, сегодня вечером Путин приехал на торжества по случаю 80-летия победы в Курской битве. Он вручил госнаграды экипажу танка "Алёша" и отметил, что герои СВО достойны славы участников Курской битвы. Российский лидер также поблагодарил бойцов за службу и заявил, что гордится ими.


Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова
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