Путин поставил свечку в Воскресенском соборе в Арзамасе

Президент РФ Владимир Путин посетил Воскресенский собор и Музей русского патриаршества в цоколе храма во время визита в Арзамас, где сегодня открывалась скоростная трасса до Москвы. Видео публикует Кремль.

В Арзамасе Владимир Путин посетил Воскресенский собор. Видео © t.me / Кремль. Новости

Президенту показали объекты, которые были отреставрированы по программе развития паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров", которую запустили в Нижегородской области в 2018 году. Арзамас всё больше привлекает россиян, на развитие города и его окрестностей выделят 34 миллиарда рублей, отметили в Кремле. Деньги пойдут на дороги, транспорт, туристическую инфраструктуру, проекты по экологии и другое.

Путина сопровождали полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Во время посещения собора глава государства поставил свечку.