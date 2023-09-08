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8 сентября, 14:41

Путин поставил свечку в Воскресенском соборе в Арзамасе

Путин посетил Воскресенский собор и Музей русского патриаршества в Арзамасе

<p>Владимир Путин поставил свечку в Воскресенском соборе в Арзамасе. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/72218" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин поставил свечку в Воскресенском соборе в Арзамасе. Обложка © kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин посетил Воскресенский собор и Музей русского патриаршества в цоколе храма во время визита в Арзамас, где сегодня открывалась скоростная трасса до Москвы. Видео публикует Кремль.

В Арзамасе Владимир Путин посетил Воскресенский собор. Видео © t.me / Кремль. Новости

Президенту показали объекты, которые были отреставрированы по программе развития паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров", которую запустили в Нижегородской области в 2018 году. Арзамас всё больше привлекает россиян, на развитие города и его окрестностей выделят 34 миллиарда рублей, отметили в Кремле. Деньги пойдут на дороги, транспорт, туристическую инфраструктуру, проекты по экологии и другое.

Путина сопровождали полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Во время посещения собора глава государства поставил свечку.

Путин рассказал о перспективах строительства новых дорог в России

Путин рассказал о перспективах строительства новых дорог в России

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия целого ряда крупных дорожных объектов. Было запущено движение по северному направлению Московского скоростного диаметра (МСД), который насквозь соединит трассы М12 и М11 до Санкт-Петербурга. Также открыто несколько участков магистрали М12 "Восток" общей протяжённостью более трёхсот километров. В результате Москву и Арзамас связала современная скоростная трасса.

Татьяна Миссуми
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